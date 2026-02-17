En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Gobierno se compromete a destinar $10.1 billones para atender a víctimas del conflicto

Gobierno se compromete a destinar $10.1 billones para atender a víctimas del conflicto

Tras décadas de desplazamiento forzado y millones de víctimas aún en condición de vulnerabilidad, el Gobierno presentó el CONPES 4180, una política que promete soluciones estructurales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad