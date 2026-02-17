En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Nuevo ataque con drones en Dagua, Valle: varias casas y estación de Policía resultaron afectadas

Nuevo ataque con drones en Dagua, Valle: varias casas y estación de Policía resultaron afectadas

Este es el segundo ataque registrado contra la Fuerza Pública en Dagua en las últimas semanas, el hecho no dejó heridos.

