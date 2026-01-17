En vivo
Blu Radio  / Nación  / Al menos 30 muertos dejan enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare

Al menos 30 muertos dejan enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare

Los choques armados se habrían dado en medio de la disputa por el control territorial entre las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá.

