Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Encontraron dos cuerpos en bolsas en la vía al mar en Dagua, Valle; Policía investiga

Encontraron dos cuerpos en bolsas en la vía al mar en Dagua, Valle; Policía investiga

Las primeras indagaciones señalan que las víctimas habrían fallecido por asfixia mecánica y habrían sido dejadas abandonas envueltas en bolsas plásticas negras en plena vía panamericana.

