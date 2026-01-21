Encontraron dos cuerpos en bolsas en la vía al mar en Dagua, Valle; Policía investiga

Consternación hay entre los habitantes del municipio de Dagua tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos personas en el kilómetro 21 de la vía al mar. El descubrimiento se produjo en la mañana de este miércoles, cuando ciudadanos encontraron varios bultos envueltos en bolsas plásticas negras y alertaron a las autoridades a través de un video difundido en redes sociales.

Unidades de la Policía se trasladaron de inmediato al lugar y confirmaron que se trataba de dos hombres sin vida. La alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, informó que los cuerpos fueron trasladados a una funeraria del municipio para adelantar el proceso de identificación.

“Se recibió una llamada al comando informando sobre la presencia de estas bolsas en zona rural del municipio. Al verificar, se confirma el hallazgo de dos cuerpos sin vida. En este momento, las autoridades competentes adelantan la investigación y el proceso de identificación de las víctimas”, señaló la mandataria local.

Por su parte, la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca, indicó que las primeras indagaciones señalan que las víctimas habrían fallecido por asfixia mecánica y que aún no han sido identificadas.



"Una vez las unidades de Policía Judicial realizan la inspección, se establece que los dos cuerpos presentan signos compatibles con asfixia mecánica. En este momento se recolecta todo el material probatorio para esclarecer los hechos y dar con los responsables”, explicó la oficial.

Según información entregada por la Policía, los cuerpos habrían sido abandonados en horas de la mañana en el sector conocido como La Floresta. Las autoridades confirmaron además que ambos presentan amputaciones en algunos dedos de sus extremidades superiores.