Más de 45.000 vehículos se movilizarán en el primer plan éxodo del año en el Valle del Cauca

El Valle del Cauca se prepara para el primer plan éxodo del año. Desde la Terminal de Transportes de Cali se espera que, a partir de este viernes y hasta el 15 de enero, se movilicen cerca de 45 mil vehículos y más de 490 mil personas.

De acuerdo con las directivas de la Terminal de Transportes, este año el número de usuarios aumentó en comparación con las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior.

"Contarles que en lo corrido del 1 al 8 de enero de este 2026 hemos logrado despachar 26.000 vehículos intermunicipales, con la movilización de 286.000 usuarios hasta el día de ayer, que fue 8 de enero. Es decir que, solo hasta la fecha, hemos movilizado un 3 % más que en el 2025, y este fin de semana seguimos porque es festivo y continúan viajando a diferentes lugares", dijo Diego Mauricio Peña, director operativo de la Terminal de Transportes de Cali.Mientras tanto, en las vías del departamento del Valle del Cauca se ha dispuesto un amplio dispositivo de seguridad con uniformados de la Policía y el Ejército, especialmente en corredores estratégicos como Buenaventura, el Lago Calima, Buga y el sur del departamento, en la salida hacia Jamundí.

"Este puente festivo de Reyes se tiene prevista la instalación de 15 áreas de prevención, las cuales están ubicadas estratégicamente en diferentes puntos de atención priorizados en las vías del Valle del Cauca. Allí estarán más de 200 uniformados de manera permanente, acompañando y orientando a los actores viales", expresó el teniente coronel Justo Rivero, jefe seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca.Finalmente, las autoridades recordaron que el próximo lunes festivo, 12 de agosto, se pondrá nuevamente en marcha la medida de pico y placa para el ingreso a Cali por el kilómetro 18. El acceso de vehículos particulares estará regulado por franjas horarias: de 3:00 a 5:00 de la tarde podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par, y de 5:00 de la tarde a 7:00 de la noche lo harán los vehículos con placas terminadas en números impares.