En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Gobernadora del Magdalena pide intervención de MinSalud ante deudas de las EPS con hospitales

Gobernadora del Magdalena pide intervención de MinSalud ante deudas de las EPS con hospitales

La mandataria alertó que la cartera pendiente de pago supera los 304 mil millones de pesos y puede llevar al colapso el sistema de salud del departamento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad