Gobernadora del Magdalena pide intervención de MinSalud ante deudas de las EPS con hospitales

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, prendió las alertas por la situación financiera de la red pública hospitalaria del departamento: las deudas acumuladas de las EPS con las E.S.E. ascienden a $304.264 millones, según el último reporte disponible, con corte a septiembre de 2025.

Del total, $154.870 millones corresponden a cartera con más de 360 días de mora, es decir, obligaciones vencidas por más de un año. Los $149.394 millones restantes están por debajo de ese rango de tiempo.

En su pronunciamiento, la mandataria advirtió que la falta de pago está golpeando la operación diaria de los hospitales y que, pese a los esfuerzos administrativos, la prestación de los servicios se está viendo comprometida por el desbalance de caja.

“Estamos hablando de más de $304 mil millones que hoy las EPS retienen, lo que está llevando a que el sistema de salud pueda colapsar. Se hace necesario el flujo de caja y que se respete lo conciliado”, señaló Guerra. Añadió que esos recursos deberían respaldar la compra de medicamentos e insumos, el pago oportuno al talento humano en salud y el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.



La situación, dijo, ya fue expuesta al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a quien le pidió medidas urgentes de inspección, vigilancia y control frente a las EPS morosas y mecanismos efectivos que garanticen el flujo de recursos hacia la red pública.

Las EPS con mayor cartera reportada

De acuerdo con el listado entregado por la Gobernación, las entidades con mayor deuda acumulada son:



Coosalud EPS S.A.: $125.913 millones

Nueva EPS S.A.: $60.523 millones

Comparta (Cooperativa de Salud Comunitaria): $21.575 millones

Asociación Mutual SER: $19.817 millones

Salud Vida EPS S.A.: $18.241 millones

La Gobernación del Magdalena advirtió que mantendrá acciones administrativas y legales para proteger la estabilidad financiera de los hospitales y la atención a los usuarios. En el mismo comunicado insistió en que los recursos del sistema deben llegar “a donde pertenecen: a la comunidad magdalenense”.