En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Iván Cepeda respondió a presencia de presuntos disidentes en evento de campaña

Iván Cepeda respondió a presencia de presuntos disidentes en evento de campaña

En medio de la controversia, Iván Cepeda también denunció lo que calificó como una campaña de desinformación en su contra.

Iván Cepeda respondió a presencia de presuntos disidentes en evento de campaña
Iván Cepeda respondió a presencia de presuntos disidentes en evento de campaña
Foto: @IvanCepedaCast / La Silla Vacìa
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad