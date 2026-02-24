El precandidato presidencial Iván Cepeda respondió a la polémica generada por la presencia de personas con camisetas alusivas a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) durante un acto de su campaña en Tumaco, Nariño, y aseguró que solicitó su captura inmediata.

“En cuanto tuve información, recurrí al capitán delegado para nuestra seguridad y le pedí inmediatamente que estos tres individuos (a quienes entregamos las imágenes) fueran capturados. Hasta ahora no hemos tenido respuesta frente a esa solicitud, pero evidentemente este es un hecho que debe ser investigado y esclarecido plenamente”, señaló.

El candidato agregó que también enfrenta riesgos en materia de seguridad.

En medio de la controversia, Cepeda también denunció lo que calificó como una campaña de desinformación en su contra, relacionada con su mención en los archivos del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes.



Iván Cepeda respondió a presencia de presuntos disidentes en evento de campaña

El precandidato anunció que sus abogados presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre lo que consideran actos de persecución política en el desarrollo de su campaña.

Según Cepeda, algunos candidatos y miembros de la oposición habrían viajado a Estados Unidos con el objetivo de buscar su judicialización e incluso su extradición, señalándolo de presuntos vínculos con narcotraficantes y grupos guerrilleros.

“Se ha encontrado que en esos computadores no hubo cadena de custodia y, por ende, han sido manipulados. Ya hay un pronunciamiento de la justicia y la pregunta es por qué se intenta revivir este tema. La respuesta es que estamos en un momento electoral”, afirmó.