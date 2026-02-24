Gobierno busca reestructurar el sistema de slots: "Para combatir el oligopolio aéreo"

En diálogo con Mañanas Blu, la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aclaró la postura del Gobierno Nacional frente a la creciente polémica por la gestión de los turnos de despegue y aterrizaje (conocidos como slots) en el Aeropuerto El Dorado.

La funcionaria confirmó que, aunque todavía no existe un borrador de decreto, el ministerio se encuentra en una etapa de "reflexión" profunda para modificar las reglas de juego y garantizar una mayor competitividad que beneficie al usuario final.



¿Contradicciones internas y falta de experiencia?

La discusión se intensificó debido a las contradicciones entre la cartera de Transporte y la dirección de la Aeronáutica Civil (Aerocivil). Mientras que funcionarios técnicos como Edgar Rivera habían confirmado públicamente el trabajo en un nuevo documento regulatorio, el actual director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenti, afirmó desconocer dichos planes.

Esta situación ha puesto bajo la lupa la idoneidad de Martínez Chimenti, quien fue nombrado en encargo en noviembre de 2025 tras haber ingresado como director financiero apenas en junio del mismo año, acumulando escasos meses de experiencia en un sector altamente técnico.



El desafío del monitoreo y la regla del 20 %

La ministra Rojas calificó el monitoreo actual de los slots como "precario", coincidiendo con las quejas de diversas aerolíneas. Reveló que actualmente existe un 20% de capacidad que se rige bajo la regla de "úselo o piérdalo", pero no hay reglas claras sobre cómo se redistribuye ese porcentaje no utilizado.

"Es un recurso que no sabemos en estricto sentido cómo se está utilizando", admitió Rojas, subrayando que fortalecer el monitoreo es una prioridad para evitar que el mercado siga operando como un "oligopolio estructurado" donde unas pocas empresas controlan la mitad de la operación.



