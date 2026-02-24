En vivo
Gobierno busca reestructurar el sistema de slots: "Para combatir el oligopolio aéreo"

Gobierno busca reestructurar el sistema de slots: "Para combatir el oligopolio aéreo"

La funcionaria confirmó que, aunque todavía no existe un borrador de decreto, el ministerio se encuentra en una etapa de "reflexión" profunda para modificar las reglas de juego y garantizar una mayor competitividad que beneficie al usuario final.

