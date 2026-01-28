"No hay sobrevivientes": ministra de Transporte confirma tragedia aérea en Norte de Santander

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y la aerolínea Satena confirmaron este miércoles el fallecimiento de los 15 ocupantes de la aeronave Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, tras accidentarse en Norte de Santander.

"No hay sobrevivientes en el accidente de avión de Satena en Norte de Santander", puntualizó la ministra Rojas, al tiempo que la aerolínea emitía un comunicado oficial lamentando la pérdida de los 13 pasajeros y dos tripulantes que cubrían el vuelo NSE 8849 en la ruta Cúcuta-Ocaña.



Así quedó el avión de Satena

Campesinos de la zona fueron los primeros en divisar los restos de la aeronave. Según testimonios y registros desde el lugar, el avión presenta daños estructurales severos y se encuentra en una zona de alta nubosidad, factor que pudo incidir en el siniestro. La aeronave, operada por la firma Searca, despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 a. m. y perdió contacto a las 11:54 a. m., agotando formalmente su autonomía de vuelo a las 2:00 p. m.

Avioneta accidentada el 28 de enero de Santena Foto: suministrada

La aerolínea Satena expresó sus condolencias y publicó el listado oficial de las víctimas, entre las que figuran líderes políticos, profesionales y la tripulación al mando:



Pasajeros:

Diógenes Quintero Amaya (Representante a la Cámara)

Carlos Salcedo (Candidato a la Curul de Paz)

Juan Pacheco Mejía (Exconcejal de Ocaña)

Maira Sánchez Criado

Rolando Peñaloza Gualdrón (Médico)

Natalia Acosta Salcedo

María Álvarez Barbosa

María Díaz Rodríguez

Maira Avendaño Rincón

Anayisel Quintero

Karen Parales Vera

Anirley Julio Osorio

Gineth Rincón

Tripulantes:

Cap. Miguel Vanegas (Piloto)

Cap. José de la Vega (Copiloto)

Satena informó que dispondrá de todos sus recursos para la atención humanitaria de las familias y colaborará activamente con la Aeronáutica Civil para esclarecer las causas de la tragedia. Por su parte, el Puesto de Mando Unificado (PMU) coordina ahora el traslado de los organismos judiciales a la vereda Curasica para realizar las labores de levantamiento y traslado de los cuerpos a Medicina Legal.