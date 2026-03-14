Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 14 de marzo de 2026

El chance Caribeña Noche se ha convertido en uno de los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Su dinámica sencilla y el hecho de realizarse todos los días del año mantienen a miles de jugadores atentos al resultado oficial, con la esperanza de que el número elegido coincida con la combinación ganadora.



Resultado oficial Caribeña Noche – 14 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el sábado 14 de marzo de 2026, el resultado oficial del Caribeña Noche fue el siguiente: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se juega todos los días del año, lo que permite a los participantes apostar de manera constante en este popular sorteo.

Por lo general, el resultado oficial se publica después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo. A partir de ese momento, los jugadores pueden consultar el número ganador y verificar si su apuesta coincide con el resultado de la jornada.

Este horario facilita que los participantes sepan con claridad cuándo revisar los resultados cada noche.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Uno de los aspectos que más llama la atención de los jugadores del Caribeña Noche es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Estas opciones permiten ganar premios dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): el jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado.

Cuatro cifras combinado: el premio se obtiene cuando las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.

Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: se gana si las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición.

Dos cifras (pata): el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en orden.

Una cifra (uña): basta con coincidir con el último dígito del número ganador.

Gracias a esta estructura, el juego resulta fácil de comprender tanto para quienes participan por primera vez como para los jugadores habituales.



Valor de las apuestas

El Caribeña Noche también se caracteriza por permitir apuestas con montos accesibles, lo que facilita que más personas puedan participar en el sorteo.



Los valores establecidos para jugar son:



Apuesta mínima: $500 pesos

Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos

Este rango permite que cada jugador decida cuánto dinero desea invertir de acuerdo con su presupuesto o estrategia de juego.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, las apuestas de chance por internet están reguladas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar y controlar los juegos de suerte y azar en el país.

Para jugar Caribeña Noche en línea, generalmente se deben seguir algunos pasos básicos:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE u otros métodos de pago disponibles. Seleccionar el sorteo Caribeña Noche. Elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada y guardar el comprobante digital.

Este sistema permite que los jugadores realicen sus apuestas desde cualquier lugar sin necesidad de acudir a un punto físico.

Últimos resultados del Caribeña Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del Caribeña Noche:

