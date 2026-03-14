Boyacá Chicó frena la racha de Millonarios en la undécima jornada de la liga colombiana

Boyacá Chicó frenó la buena racha de Millonarios al derrotarlo este sábado por 2-1 en el estadio La Independencia de Tunja, en uno de los partidos de la undécima jornada del torneo Apertura del fútbol colombiano, en el que el conjunto bogotano jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre menos.

El Chicó se adelantó en el minuto 26 con un gol del defensor Arlen Banguero, que aprovechó un rebote en el área tras un tiro de esquina para definir a corta distancia. Los locales ampliaron la ventaja en el tiempo añadido de la primera parte (45+6) con un tanto del delantero Jairo Molina, quien definió tras un pase en profundidad de Yesus Cabrera.

En la segunda mitad Millonarios reaccionó y descontó al minuto 56 con un cabezazo de Andrés Llinás, luego de un centro desde la derecha tras un tiro de esquina. Sin embargo, el equipo bogotano quedó condicionado poco después por la expulsión del mediocampista David Silva, quien vio la segunda tarjeta amarilla en el minuto 59.

Con la derrota, Millonarios queda en la décima posición del campeonato con 14 puntos tras once partidos disputados, mientras que Boyacá Chicó, que logró su segunda victoria del torneo, asciende provisionalmente al puesto 17 con siete unidades.



En otros resultados de la jornada, Once Caldas venció por 4-2 al Deportivo Pasto, mientras Atlético Nacional se impuso por 2-0 al Llaneros y se mantiene como líder con 24 puntos. Asimismo, el Internacional de Bogotá empató 0-0 con Atlético Bucaramanga y el Deportivo Cali derrotó por 2-0 al Cúcuta Deportivo.

La jornada continuará este sábado con el juego entre Independiente Santa Fe y Alianza. El domingo se disputarán los partidos Deportivo Pereira-Águilas Doradas, América de Cali-Deportes Tolima, Jaguares de Córdoba-Independiente Medellín y Junior-Fortaleza, que cerrarán la fecha.