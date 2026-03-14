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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Boyacá Chicó frena la racha de Millonarios en la undécima jornada de la liga colombiana

Boyacá Chicó frena la racha de Millonarios en la undécima jornada de la liga colombiana

En la segunda mitad Millonarios reaccionó y descontó con un cabezazo de Andrés Llinás, pero no le alcanzó para ganar el encuentro.

millonarios vs. chicó.jpg
Boyacá Chicó frenó la buena racha de Millonarios.
Foto: @MillosFCoficial en X.
Por: EFE
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Actualizado: 14 de mar, 2026

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