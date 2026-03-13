"Medellín encontrará su mejor momento para competir la Libertadores": Daniel Londoño

El defensor Daniel Londoño se mostró optimista tras la clasificación del Independiente Medellín a la fase de grupos de la Copa Libertadores y aseguró que el plantel confía en recuperar su mejor versión cuando se empiece a disputar nuevamente este torneo internacional.

“Tengo mucha confianza en el equipo y en el grupo, en que vamos a darle la vuelta y encontrarnos nuestro mejor momento para competir la Copa”, afirmó el jugador en entrevista con Blog Deportivo.

El también lateral reconoció que la clasificación se logró en medio de un partido muy exigente ante Juventud. Según explicó, el equipo sufrió especialmente en los minutos finales, cuando el rival presionó con intensidad incluso con un jugador menos.

“Desde el banco se sufre muchísimo más. Después del gol fueron minutos de mucha tensión, defendiendo el resultado y la clasificación”, relató sobre el compromiso que terminó sellando el paso del conjunto antioqueño a la siguiente fase, gracias a los goles de Hayen Palacios y Francisco Fydriszewski.



Medellín X: @DIM_Oficial

Londoño también admitió que el Medellín aún está lejos del nivel futbolístico que mostró en el cierre de la temporada pasada. El jugador señaló que el equipo ha tenido dificultades para mantener la misma claridad ofensiva y fluidez en el juego, aunque cree que los resultados recientes pueden ayudar a recuperar la confianza.

“Hoy quizás no somos el equipo vistoso del año anterior, ese que creaba muchas opciones y presionaba bien, pero esperamos volver a encontrar ese camino”, explicó.

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Parte de esa irregularidad, según el mediocampista, se debe a las numerosas bajas que ha sufrido el plantel durante el semestre. Lesiones y ausencias de futbolistas clave han obligado al técnico a modificar constantemente el esquema y las funciones dentro del campo.

“Hemos tenido seis o siete jugadores importantes lesionados y al profe le ha tocado resolver de muchas maneras. Eso hace que la idea de juego tambalee un poco”, agregó.



Posibles rivales del Medellín

De cara al sorteo de la fase de grupos, que será el jueves 19 de marzo en Paraguay, el jugador aseguró que el plantel no teme enfrentar a potencias del continente, como Flamengo, Palmeiras o Boca Juniors. Por el contrario, considera que medirse ante esos rivales forma parte de lo que hace especial disputar la Libertadores.

“Uno como futbolista disfruta estos retos. Ojalá el grupo no sea tan pesado para avanzar, pero si toca enfrentarlos, lo haremos con profesionalismo y confianza”, concluyó.