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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / "Medellín encontrará su mejor momento para competir la Libertadores": Daniel Londoño

"Medellín encontrará su mejor momento para competir la Libertadores": Daniel Londoño

El poderoso remontó la serie ante el uruguayo Juventud gracias a los goles de Hayen Palacios y Francisco Fydriszewski. Ahora espera sus rivales en la fase de grupos, que se conocerán el 19 de marzo.

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