Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Futbolista colombiano disputará repechaje al Mundial con selección europea

Futbolista colombiano disputará repechaje al Mundial con selección europea

Al no estar en el radar de Néstor Lorenzo, el futbolista fue ofrecido para vestir una selección europea tras obtener su nacionalidad y debutará vs. Dinamarca.

