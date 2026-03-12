Futbolista colombiano disputará repechaje al Mundial con selección europea

Debutó en 2014 con la camiseta de Deportivo Pereira, pero al no tener muchos minutos llegó una oportunidad desde Europa que no desaprovechó. Así fue la historia de Sebastián Herrera Cardona, quien ahora está ad portas de debutar con Macedonia del Norte vs. Dinamarca.

En 2015, llegó una oferta de FK Rabotnički desde Macedonia la cual no desaprovechó. Si bien al inicio fue enviado en préstamo a otros clubes de esa liga, con el tiempo su nivel fue mejorando y se hizo con un lugar en el equipo principal hasta que, a la fecha, ya disputó más de 110 partidos con esta camiseta en competencias como Europa League o Conference League.

Tras vivir 11 años en Macedonia del Norte, Sebastián Herrera Cardona recibió su nacionalidad y con ella una oportunidad que no pensó en desaprovechar: una convocatoria con la selección local y lejos del radar de Colombia, la tomó y se encuentra listo para sumar sus primeros minutos internacionales.

Sebastián Herrera Cardona en FK Borac Banja Luka Foto: @fkboracofficial

El futbolista de Bello, Antioquia, debutaría vs. Dinamarca en la próxima fecha FIFA en el repechaje de la UEFA de cara al Mundial. Milita como lateral izquierda y, según medios locales, ha sido uno de los mejores de su equipo en los últimos y clave para conseguir algunos títulos.



Este sería un hito en su carrera como profesional y para el fútbol colombiano, pues sería el primer colombiano (nacido en el país) en vestir la camiseta de una selección europea. Pues si bien Christian Mosquera o Ian Carlo Poveda jugaron con España e Inglaterra, ninguno de los dos nació en territorio nacional.

El duelo por la semifinal del playoff de la UEFA será el 26 de marzo vs. Dinamarca, duelo que se llevará a cabo desde las 2:45 de la tarde y se podrá seguir desde Colombia. Según periodistas y medios, el lateral ha estado en el radar de grandes clubes de la Liga BetPlay.