La historia detrás de uno de los mitos más famosos de Bogotá: subir a Monserrate con la pareja

Muchos bogotanos creen que subir el cerro de Monserrate con la pareja puede poner a prueba el amor; se dice que algunos terminan y otros se casan. Esta es la historia detrás del mito.

subir a monserrate con la pareja.jpg
El mito de subir a Monserrate con la pareja. La historia no contada.
Foto: Visit Colombia, Freepik.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

