La historia detrás de uno de los mitos más famosos de Bogotá: subir a Monserrate con la pareja

En todas las ciudades existen historias que pasan de generación en generación. Algunas nacen de hechos históricos, otras de creencias populares, pero todas terminan formando parte de la identidad de quienes habitan el lugar. Son relatos que se cuentan en familia, entre amigos o durante un plan de fin de semana, y que con el tiempo se convierten en pequeñas tradiciones urbanas.

En Bogotá, una de esas historias se repite cada vez que una pareja planea subir una de las montañas más emblemáticas de la ciudad. Entre risas, advertencias y supersticiones, muchos aseguran que hacerlo podría traer consecuencias para la relación. Otros, por el contrario, dicen que es una prueba que fortalece el amor.

Lo cierto es que, más allá de la broma o la superstición, el mito de subir en pareja al cerro de Monserrate sigue siendo uno de los más conocidos entre los bogotanos.



La historia detrás del mito de subir a Monserrate con la pareja

El origen de esta creencia se remonta a la época de la Colonia, cuando subir al cerro de Monserrate era considerado un acto de peregrinación religiosa. En ese contexto, ver a una pareja de novios subiendo solos, sin la compañía de un familiar o un “chaperón”, era mal visto por la sociedad de la época.

Las parejas que se aventuraban a hacerlo a escondidas enfrentaban el rechazo social y las críticas de la comunidad. Con el tiempo, ese juicio social empezó a transformarse en una especie de “maldición” simbólica, pues se decía que esas relaciones no durarían.



Personas subiendo al cerro de Monserrate. Foto: Alcaldía de Bogotá.

La historia evolucionó con los años y el mito adoptó una nueva versión. Muchos comenzaron a decir que el Santuario del Señor Caído de Monserrate ponía a prueba la sinceridad de los enamorados. Según la superstición, si el amor no era verdadero, la montaña terminaría separando a la pareja antes de que llegara al matrimonio.

A la creencia también se suma un detalle muy real, subir el sendero implica enfrentar 1.605 escalones. El cansancio, la falta de aire y el esfuerzo físico pueden sacar lo mejor o lo peor de cada persona. Por eso, algunos bogotanos dicen en tono de broma que si la pareja logra llegar a la cima sin discutir, entonces superó la prueba.

Aunque no existen estadísticas que respalden la supuesta “maldición”, la leyenda sigue viva en la cultura popular de la ciudad. De hecho, miles de parejas han subido juntas al cerro y muchas continúan celebrando años de relación.

Horarios del Cerro de Monserrate

Para quienes quieran comprobar el mito por sí mismos, el sendero peatonal del cerro de Monserrate está abierto al público todos los días desde las 5:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., excepto los martes, cuando permanece cerrado por labores de mantenimiento.

El acceso se realiza desde la avenida Circunvalar con carrera 2 y calle 22, uno de los puntos más tradicionales para iniciar la subida a pie hacia el santuario.

