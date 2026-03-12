Alzate comparte video inédito de Yeison Jiménez: "Es especial y me invade el dolor"

El 10 de enero de 2026, la música colombiana vivió uno de los capítulos más difíciles de los últimos años con la sorpresiva muerte del cantante Yeison Jiménez, que perdió la vida en una avioneta en Paipa, Boyacá. Pero siguen apareciendo videos y escritos inéditos que dejó antes de este suceso, que, por supuesto, revive la herida en sus fans.

Ahora, luego de una nota revelada por Georgy Parra (productor de Yeison), Alzate fue el que reveló un video inédito compartiendo al lado del oriundo de Manzanares, Caldas, cuando sacaron juntos "Mi Venganza", el mayor éxito que lanzó este dúo en el tiempo que trabajaron mano a mano.

"Video que tenía guardado, que nunca había mostrado de cómo nació Mi Venganza", dijo, asegurando que era un clip especial porque fue que se dio vida a esta canción y que aún le invade de dolor la pérdida de este gran artista, pero, sobre todo, de un gran amigo como lo fue él.

Yeison Jiménez. Foto: Redes sociales

En el video, Yeison estaba haciendo el desayuno para todo su equipo y él, además ambos se encuentran practicando fragmentos de esta famosa canción de la música popular colombiana. Un clip que, por supuesto, los fans recibieron de la mejor forma y abrieron nuevamente la herida de la partida del artista de Manzanares.



"¿Qué les pareció este video inédito? Hay muchos videos que tengo inéditos con Yeison y este me pareció súper especial porque muchos preguntan sobre la historia de 'Mi Venganza'. Ese día era en mi casa en Miami y él me visitó, estábamos en el piano durante la noche y le mostré por primera vez la canción. Se levantó con ella en la cabeza a cocinar el desayuno para todos, yo estaba sentado en la barra. Yo se le cantaba, él apenas se la estaba aprendiendo y me decía. 'Quiero grabarla con vos'. Ahí empezó ese dúo exitoso", dijo.