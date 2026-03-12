En vivo
Sociedad  / Alzate comparte video inédito de Yeison Jiménez: "Es especial y me invade el dolor"

Alzate comparte video inédito de Yeison Jiménez: "Es especial y me invade el dolor"

La muerte del cantante de música popular aún es recordado con cariño y aparecen fragmentos de su vida más allá de la música que vuelven abrir la herida de su partida.

