Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Desde este 25 de marzo organizadores de eventos masivos en Bogotá deberán acatar nuevas medidas

Desde este 25 de marzo organizadores de eventos masivos en Bogotá deberán acatar nuevas medidas

Los organizadores de eventos masivos, como conciertos, en Bogotá deberán acatar nuevas medidas. La Alcaldía aseguró que a partir de esta fecha los eventos deben quedar autorizados por lo menos cinco días antes.

