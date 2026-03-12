Hallan cuerpo enterrado en una casa de Sahagún, Córdoba: la víctima sería una mujer

En una vivienda ubicada en el sector de La Ye, zona rural del municipio de Sahagún (Córdoba), fue hallado un cuerpo en avanzado estado de descomposición, el cual había sido enterrado en el patio para intentar mantener oculto el crimen.

Sin embargo, pese al esfuerzo del responsable por encubrir el cadáver, el olor fétido del cuerpo emanó a los días y alertó al dueño de la vivienda, quien llegó la tarde del pasado miércoles a hacer inspección y aseo, luego de haber entregado su casa en arriendo por un tiempo.

Según se ha podido conocer, en la casa vivía un hombre arrendado desde hacía un mes y justo se le perdió el rastro esta semana, lo que lo convierte en el principal sospechoso.

Justamente, al no tener noticias de su inquilino, el dueño de la vivienda llegó a revisar su casa, pero al entrar, percibió un fuerte olor que enseguida le permitió dar con el cuerpo enterrado y dar aviso a las autoridades.



La víctima aún no ha podido ser identificada debido al avanzado estado de descomposición en el que fue hallada; sin embargo, sus prendas de vestir apuntan a que se trata de una mujer.

La Policía afirma que en este territorio no se han reportado personas desaparecidas, pero junto al CTI de la Fiscalía investigan para identificar a la víctima, establecer móviles y dar con el paradero del responsable.