Concejo archiva proyecto tras críticas por limitar acceso al aborto en Bogotá

"Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer” fue archivado por la plenaria del Concejo de Bogotá. La decisión se tomó con 21 votos a favor y 8 en contra, los cuales proponían remitir la iniciativa del acceso al aborto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para su revisión.

Este dictamen se da luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentara objeciones por presunta inconstitucionalidad e ilegalidad frente a este proyecto que ya había sido firmado por el Concejo y al que solo le faltaba la firma del mandatario.

El Distrito se abstuvo de sancionar la iniciativa y procedió a devolver el documento para que continúe el trámite correspondiente, pues la administración había señalado previamente que el proyecto no cumplía con los requisitos mínimos, insistiendo que la estructuración de rutas de atención en salud reproductiva es una competencia que recae en el Ministerio de Salud.

Para la administración, la iniciativa no solo excedía las competencias del Concejo, sino que de ser aprobado podría vulnerar los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.



Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

Durante la plenaria de este jueves, 12 de marzo, luego de la alcaldía devolviera el proyecto de ley, la congresista Clara Sandoval, quien es la ponente de este, señaló que la iniciativa lo que buscaba era plantear rutas seguras e informadas durante las etapas gestacionales, con el objetivo de prevenir y acompañar cualquier riesgo gestacional durante este tiempo.

Sin embargo, por la votación obtenida este proyecto fue archivado al considerar que podría vulnerar los derechos reproductivos de las mujeres e incluso podría tener algunas implicaciones sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que recordemos, está permitido en Colombia hasta la semana 24 de gestación tras la decisión adoptada por la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-055 de 2022.