Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Alcaldía de Bogotá objetó proyecto del Concejo sobre aborto por “inconstitucionalidad e ilegalidad”

Alcaldía de Bogotá objetó proyecto del Concejo sobre aborto por “inconstitucionalidad e ilegalidad”

La Alcaldía de Bogotá no firmó el proyecto “Ruta por la Vida”, tramitado en el Concejo. La administración distrital advirtió que la iniciativa podría afectar el estándar constitucional sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

