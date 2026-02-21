Motociclista le quitó la vida a conductor tras pelea por un choque: video de la discusión

Lo que comenzó como un reclamo por los daños ocasionados en un choque menor entre un automóvil y una motocicleta escaló rápidamente a una confrontación física que tuvo un desenlace fatal. La grabación, difundida ampliamente en redes sociales, muestra los momentos previos al enfrentamiento y la reacción de los involucrados en medio de la vía pública.

De acuerdo con información recopilada por las autoridades, los hechos se presentaron durante la tarde del jueves en el municipio de Berazategui, específicamente en el sector de Ranelagh, en la intersección de la avenida Dardo Luis Agote y la calle 366.

Allí, el conductor de una motocicleta y el de un vehículo particular protagonizaron una discusión tras colisionar. Testigos indicaron que el reclamo por los daños materiales provocó que ambos descendieran de sus respectivos vehículos y continuaran el altercado frente a varias personas que transitaban por la zona.

Choque entre un Corsa y una moto en Av Agote y 366, tras discutir, el automovilista (51) golpeó con un palo al motociclista (25), quien se defendio con dos piñas. El hombre cayó y murió en el acto.

Según relataron residentes del sector, el motociclista, identificado como Agustín Carrozo Perrone, reclamaba visiblemente alterado por las afectaciones a su vehículo. En uno de los videos conocidos públicamente, se observa cómo golpea la puerta del automóvil mientras expresa su inconformidad. Sin embargo, la situación empeoró cuando el conductor del carro, Darío Lau, descendió portando un objeto contundente con el que intentó agredir al joven.



En medio de la confrontación, Perrone respondió con golpes de puño que impactaron directamente al automovilista. Producto de la agresión, Lau cayó al suelo y quedó inconsciente. Aunque algunas personas intentaron auxiliarlo y se solicitó atención médica de inmediato, el hombre falleció en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas.

Las autoridades confirmaron que el motociclista fue detenido poco después del incidente y quedó a disposición de la justicia, acusado del delito de homicidio. Por su parte, los videos grabados por testigos se han convertido en una de las principales pruebas dentro de la investigación, ya que permiten reconstruir la secuencia de los hechos y establecer cómo se desarrolló la confrontación.