Abuelita le lanza agua a un therian afuera de un local y el video se vuelve viral

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado sorpresa, risas y todo tipo de comentarios entre los usuarios, luego de mostrar el momento exacto en que una mujer adulta mayor decide lanzar agua a una persona que se identifica como therian frente a un local comercial.

La escena, captada por un testigo, rápidamente acumuló miles de reproducciones debido a lo inesperado de la reacción y la particular conducta del protagonista.

En las imágenes, grabadas en el municipio de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz (México), se aprecia a un joven desplazándose en cuatro extremidades sobre la acera, imitando de forma detallada los movimientos de un canino. Su presencia llamó la atención de transeúntes y comerciantes de la zona, quienes observaron con curiosidad el inusual comportamiento en plena vía pública.

El momento que desató la reacción ocurrió cuando el individuo se detuvo frente a la pared de una dulcería. Allí, levantó una de sus piernas, simulando la acción de orinar, como parte de su representación. Fue entonces cuando una mujer de edad avanzada, que se encontraba en un establecimiento cercano, decidió intervenir.



Sin decir una sola palabra, la mujer salió con un recipiente lleno de agua y lo arrojó directamente sobre el joven. La respuesta fue inmediata: el sujeto se levantó y se alejó rápidamente del lugar, mientras algunas personas que presenciaron la escena no ocultaban su asombro.



Este es el video

#CHITE. Una abuelita espantó a un “therian” que le orinó la pared de su negocio en Coatzacoalcos (México). La anciana le arrojó agua al individuo con problemas de identidad cuando simulaba hacer necesidades en el muro, hecho que fue grabado en video y haciéndose viral en las R/S. pic.twitter.com/0TkpTsGbCA — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 18, 2026

El episodio se volvió viral en cuestión de horas. Usuarios destacaron la naturalidad de la reacción de la mujer, mientras que otros se centraron en el fenómeno que representa el joven.



¿Qué son los therian?

Este caso ha puesto nuevamente en el foco el término “therian”, utilizado para describir a personas que afirman tener una conexión interna o psicológica con un animal. Quienes se identifican de esta manera explican que no se trata de una transformación física, sino de una identificación emocional o simbólica con determinadas especies.

Dentro de estas comunidades, algunos aseguran experimentar lo que denominan “shifts”, episodios en los que sienten impulsos o emociones relacionadas con el animal con el que se identifican. Los animales más mencionados suelen ser lobos, felinos, aves o reptiles.