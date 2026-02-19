En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Conductor le cierra la puerta del bus a joven therian: el hecho fue captado en cámara

Conductor le cierra la puerta del bus a joven therian: el hecho fue captado en cámara

Tres jóvenes therian esperaban el transporte en un paradero de buses, pero no lograron subirse, pues el conductor les cerró las puertas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad