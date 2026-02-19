Conductor le cierra la puerta del bus a joven therian: el hecho fue captado en cámara

En los últimos meses, los llamados therian se han vuelto virales en redes sociales. Se trata de personas, en su gran mayoría jóvenes que se identifican espiritualmente con un animal y que, en algunos casos, adoptan comportamientos, accesorios o dinámicas asociadas a esa especie.

Videos en TikTok, Instagram, Facebook y X los muestran usando máscaras, colas o desplazándose en cuatro patas en espacios públicos, lo que ha generado tanto curiosidad y desconcierto en las personas que los han visto.

En ese sentido, en México, ocurrió un hecho que quedó captado en cámaras y que hoy es viral en redes sociales.



Conductor le cierra la puerta del bus a joven therian

Todo comenzó cuando tres jóvenes therian esperaban el transporte en un paradero de buses. Mientras aguardaban, algunas personas los observaban con extrañeza, pues llevaban accesorios alusivos a un zorro, un tigre y un lobo y se movían imitando gestos animales.

Cuando el bus llegó, los pasajeros comenzaron a subir con normalidad. Sin embargo, cuando el joven therian intentó abordar, el conductor le cerró la puerta justo antes de que pudiera entrar y arrancó el vehículo.



En el video, captado, al aparercer, por una persona que esperaba en el paradero, se observa cómo el joven con máscara de zorro retrocede, sorprendido por lo que acababa de suceder, mientras sus acompañantes reaccionan con desconcierto.

El episodio ha generado todo tipo de reacciones, pues no es la primera vez que algo así ocurre. Días atrás se conoció otro video de una joven que fue bajada de un carro, un servicio que había solicitado, debido a que se identificó como Daysi, una galgo española.

Algunos usuarios comentaron que el conductor actuó de manera discriminatoria al negarle el servicio por su apariencia o comportamiento. Otros opinaron que este tipo de expresiones pueden generar incomodidad en espacios públicos.