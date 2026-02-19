En vivo
Blu Radio  / Therians

Therians

El fenómeno de los therians —personas que se identifican con animales— genera debate sobre identidad, salud mental y redes sociales en Colombia y el mundo.

  Therians
    Therians
    Foto: La Tercera
    Salud

    Therians, ¿moda o un problema de salud mental?

    El fenómeno de los therians gana terreno en redes y convoca encuentros masivos en Bogotá, mientras expertos advierten que no toda identificación con animales es un trastorno mental. La psicóloga Débora Pedace explica cuándo se trata de una expresión simbólica y cuándo puede derivar en un problema psiquiátrico que requiere atención urgente.

  Therian
    Therian //
    Foto: redes sociales
    Santanderes

    Residentes de Cabecera en Bucaramanga rechazan encuentro de therians en parque San Pío

    La convocatoria de therians es para este sábado 21 de febrero en el parque San Pío de Bucaramanga. La Junta de Acción Comunal del barrio Cabecera le pide a las autoridades no permitir encuentro.

  Supuestos therian en Bogotá
    Supuestos therian en Bogotá
    Foto: captura de video
    Bogotá

    ¿Therians en Bogotá? La verdad detrás del video viral de tres personas imitando animales

    Las personas, supuestas therian, se mostraron con máscaras y posturas que evocan a cuadrúpedos

  Therians en el fútbol colombiano
    Therians en el fútbol colombiano
    Foto: AFP y Meta IA
    Fútbol Colombiano

    Los Therians hace años están en el fútbol colombiano: estos son los más recordados

    En Colombia, los animales no solo están en los escudos de los equipos como Águilas Doradas o Jaguares de Córdoba, sino también en la memoria de sus protagonistas.

  Therian
    Therian //
    Foto: redes sociales
    Cultura

    ¿Qué son los 'Therian', el término que se ha vuelto viral en redes sociales?

    En redes sociales se han conocido diversos de esta comunidad, que ha llamado la atención por su peculiar forma de actuar y comunicarse.

