“No me parece indolente”: mininterior defendió a Petro tras acusaciones a familia de Kevin Acosta

Benedetti también se refirió a las elecciones y al anuncio de su suegra de votar en la consulta del 8 de marzo por Roy Barreras.

Ministro del interior Armando Benedetti habló de Kevin Acosta
Ministro del interior Armando Benedetti habló de Kevin Acosta.
Foto: AFP y redes sociales
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

