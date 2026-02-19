“No me parece indolente”: mininterior defendió a Petro tras acusaciones a familia de Kevin Acosta

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se adelantan investigaciones para determinar quiénes son los responsables de la muerte de Kevin Acosta, paciente con hemofilia que falleció mientras esperaba un medicamento clave para su tratamiento.

El jefe de la cartera política defendió al presidente Gustavo Petro tras sus declaraciones en las que señaló a la familia del menor por una presunta falta de cuidados.

“No me parece indolente, porque el presidente estaba buscando las causas y a los responsables. Alguien puede dar una interpretación de mala fe en contra de su apreciación. Sé de buena fuente que se están haciendo investigaciones para dar con los verdaderos responsables de lo que sucedió”, afirmó.

Kevin Arley Acosta Foto: Noticias Caracol

Benedetti también se refirió a las elecciones y al anuncio de su suegra de votar en la consulta del 8 de marzo por Roy Barreras. Señaló que esa es una decisión personal de Adelina Covo y reiteró que él no participará en la consulta.



La izquierda atraviesa una división tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de excluir de la consulta al candidato Iván Cepeda. Roy Barreras mantuvo su participación, lo que generó molestia en el Pacto Histórico, que pidió a sus militantes abstenerse de votar el 8 de marzo y advirtió posibles sanciones.