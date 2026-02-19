En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump sopesa un ataque contra Irán y promete una decisión en 10 días

Trump sopesa un ataque contra Irán y promete una decisión en 10 días

El presidente de EE. UU. advierte que solo un pacto “significativo” con Irán evitará una acción militar inminente.

Trump piensa atacar a Irán
Trump sopesa un ataque a Irán
Foto: AFP/Gemini
Por: AFP
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad