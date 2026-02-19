En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Ejército de EEUU, preparado para atacar Irán, aunque Trump aún no lo ha decidido

Ejército de EEUU, preparado para atacar Irán, aunque Trump aún no lo ha decidido

La Casa Blanca ha sido informada de que el ejército podría estar listo para un ataque el fin de semana, tras un aumento significativo de activos aéreos y navales en Oriente Medio en los últimos días, asegura la CNN, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto.

