Empieza en Ginebra nueva ronda de negociaciones indirectas entre Irán y EEUU

La segunda ronda de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos comenzó este martes en Ginebra, en momentos en que ambas partes han mostrado cierta disposición para buscar una solución a las inquietudes que causa el programa nuclear, aunque con el rechazo de Teherán a tratar otros temas.

Fuentes iraníes confirmaron el inicio de las negociaciones, que se realizan con la mediación del Sultanato de Omán.

En paralelo, este encuentro se produce bajo una presión inusual de Estados Unidos, que también tiene abierta la carta de una operación militar de gran envergadura contra Irán si concluye que sus autoridades mantienen posturas rígidas que impiden avanzar hacia un arreglo.

“Ambas delegaciones, la iraní y la estadounidense, están presentes en el lugar de las negociaciones, y el intercambio de mensajes ha comenzado con la mediación de Omán”, confirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, a la agencia de noticias IRNA.



Destacó que Irán ha llegado a Ginebra con un amplio equipo: expertos en el ámbito técnico-nuclear y en materia económica, con el propósito de abordar también el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

“Esto demuestra la seriedad de Irán para lograr un diálogo orientado a resultados”, comentó.

La delegación estadounidense mantuvo previamente una reunión con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, con quien la delegación iraní dialogó en la víspera.

Irán considera que el hecho de que ambas partes hayan mantenido un intercambio directo con la OIEA indica que “está ronda es distinta a la anterior”, que se realizó el 6 de febrero en Omán.

Al frente de la delegación iraní se encuentra el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, quien por la tarde participará en una sesión de la Conferencia de Desarme, reunida en la sede europea de la ONU en Ginebra.

En ese foro, el único que reúne a todos los países en torno a cuestiones de control de armamento, incluido el nuclear, el ministro iraní expondrá la posición de su país.

Por su parte, la delegación estadounidense está una vez más liderada por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Ambos han llegado a Ginebra para una doble negociación, ya que luego de Irán, hoy mismo, negociarán con delegaciones enviadas por Ucrania y Rusia las vías para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra entre estos dos países, un diálogo que las tres partes proseguirán mañana.