¿Piensa comprar casa con el Fondo Nacional del Ahorro? Esto le prestan con las cesantías

Comprar vivienda o pagar estudios superiores siguen siendo de los mayores retos que enfrentan los colombianos; ante ese panorama, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una de las principales alternativas para quienes sueñan con tener casa propia o avanzar en su formación.

La entidad pública no solo administra la prestación social, también ofrece créditos hipotecarios, leasing habitacional y préstamos educativos. La vía más conocida es trasladar las cesantías al Fondo, que funcionan como respaldo al momento de solicitar el crédito.



Cuánto le prestan con sus cesantías en 2026

Para 2026, el Fondo Nacional del Ahorro dio a conocer que financiará hasta el 100 % del valor del inmueble a quienes cumplan los requisitos establecidos; es decir, los solicitantes podrían acceder a vivienda sin cuota inicial.

Sin embargo, el monto definitivo dependerá de:



La capacidad de pago del solicitante.

El puntaje mínimo de calificación exigido.

Que no existan embargos sobre los recursos.

Tener las cesantías consignadas en el Fondo.

Adicionalmente, las cesantías administradas por el FNA generan rendimientos atados a la UVR, lo que busca proteger su valor frente a la inflación; además, la entidad no cobra cuotas de administración ni comisiones por retiros.

En educación, los afiliados pueden usar sus cesantías para financiar estudios propios, de su pareja o incluso de sus hijos.



Documentos para aplicar a crédito de FNA Freepik

Con ahorro también le prestaría el FNA

Quienes no reciben cesantías también pueden vincularse mediante el Ahorro Voluntario Contractual. Esta modalidad permite acceder al crédito siempre y cuando el afiliado realice aportes mensuales constantes. El método está disponible tanto para residentes en Colombia como para quienes viven en el exterior.

Surge entonces una pregunta: ¿los afiliados por cesantías reciben préstamos más altos que quienes ahorran voluntariamente? Lo cierto es que no; en ambos casos la financiación puede ser hasta del 90 % del valor del inmueble, según la capacidad de endeudamiento.

Publicidad

Por lo tanto, el FNA dispone de un simulador. Por ejemplo, si un apartamento tiene un costo de 180 millones y se financian 144 millones:

En cuota fija en pesos a 20 años (9,5 % EA), la cuota aproximada sería de $1.443.160 mensuales con seguros.

En UVR a 30 años, la cuota inicial rondaría los $810.331, aunque con un mayor número de pagos totales.

Publicidad

Veamos un caso: Andrés tiene 29 años y desea comprar un apartamento cuyo valor es de 180 millones de pesos. Al utilizar el simulador eligió la opción por valor de la vivienda. Estos fueron los datos:



Cuota constante en pesos

Cuota total con seguros: $1.443.160

Valor de seguros: $137.364

Valor de la vivienda: $180.000.000

Monto a financiar: $144.000.000

Plazo: 20 años

Tasa de interés efectiva anual: 9,5 %

Tasa de interés mensual: 0,759 %

Número de cuotas: 240

Cuota constante en UVR

Cuota total con seguros: $810.331

Valor de seguros: $88.404

Valor de la vivienda: $180.000.000

Monto a financiar: $144.000.000

Plazo: 30 años

Tasa de interés efectiva anual: UVR + 4,5 %

Tasa de interés mensual: UVR + 0,367 %

Número de cuotas: 360

Vale recordar que desde marzo de 2026 estará disponible la opción de financiar el 100 % de la vivienda, lo que ampliará las posibilidades para quienes buscan dar el paso hacia casa propia.

