En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Siguen hospitalizados tres de los seis heridos por rayo en Guaca, Santander

Siguen hospitalizados tres de los seis heridos por rayo en Guaca, Santander

Madre e hijo ya salieron de Unidad de Cuidado Intensivo y permanecen en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario de Santander.

Publicidad

Publicidad

Publicidad