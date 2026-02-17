En vivo
Blu Radio  / Nación  / Combates contra disidencias en Antioquia dejan dos capturas: peligroso cabecilla se escapó

Combates contra disidencias en Antioquia dejan dos capturas: peligroso cabecilla se escapó

Los combates tuvieron lugar en zona rural de San Andrés de Cuerquia. Allí se llevó a cabo una operación militar con el fin de evitar la expansión criminal y dar captura de alias ‘Lobo’.

Por: Felipe García
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

