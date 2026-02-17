Volkswagen prevé nuevos recortes de costes en un 20 % y se plantea cerrar alguna de sus fábricas

El Grupo Volkswagen estudia aplicar nuevos recortes de costes que podrían alcanzar un 20 % adicional, según informó la revista alemana Manager Magazin, en medio de una de las mayores crisis que ha atravesado la compañía en los últimos años.

A finales de 2024, el grupo pactó con los sindicatos el despido de hasta 35.000 trabajadores hasta 2030 y acordó valorar el posible cierre de alguna de sus fábricas en Alemania.



¿Por qué Volkswagen quiere recortar un 20 % más sus gastos?

Según la revista económica, la marca estaría buscando un recorte adicional del 20 %, que se sumaría a los ahorros ya implementados.

Volkswagen alcanzó recientemente un acuerdo con Amazon para ahorrar hasta 1.000 millones de euros en sus fábricas en los próximos años. Sin embargo, ese ajuste no sería suficiente.

Además, la compañía puso en marcha hace tres años un programa de reducción de costes que, según declaró un portavoz citado por Reuters, ha permitido recortar “decenas de miles de millones de euros”.



De acuerdo con ese portavoz, estos ajustes ayudaron al grupo a superar “contratiempos geopolíticos” como los aranceles a los coches producidos fuera de Estados Unidos impuestos por la administración de Donald Trump, así como la creciente competencia en el mercado chino.

¿Qué fábricas podría cerrar Volkswagen?

La revista alemana señala que, a mediados de enero, el consejero delegado Oliver Blume y el director financiero Arno Antlitz presentaron a los directivos del grupo un plan a medio plazo durante una reunión privada.

Ese plan incluiría “grandes” ahorros que podrían alcanzar un 20 % adicional y contemplar el cierre de alguna de sus fábricas, una posibilidad que ya se había planteado a finales de 2024.

No obstante, la publicación no detalla en qué plantas podrían producirse esos recortes.

¿Volkswagen mantendrá su apuesta por los carros eléctricos?

Pese al ajuste de costes, el grupo no renuncia a su estrategia de electrificación. Según declaraciones recogidas por Reuters, un portavoz de la compañía afirmó:

“Independientemente de los acontecimientos políticos o regulatorios, el Grupo Volkswagen sigue comprometido con su plan de transformación a largo plazo [hacia los eléctricos]”.

El portavoz también señaló que, como empresa global, el grupo tiene en cuenta las condiciones específicas de cada mercado en su planificación estratégica y cumple con los requisitos regulatorios en todos los países.

Mientras tanto, Volkswagen continúa centrado en sus próximos lanzamientos de eléctricos pequeños, como el Skoda Epiq y el Volkswagen ID. Polo, que se fabricarán en España.