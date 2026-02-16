Renault tendrá nuevos carros 'superhíbridos' con más de 1.000 km de autonomía

Para nadie es un secreto que la electrificación llegó al mundo automotriz para quedarse, y aunque la adopción no ha sido la misma alrededor del mundo y aún hay desafíos gigantescos para lograrlo, no hay duda que es el futuro de todo el transporte.

Pues bien, dentro de la inmensa oferta que hay hoy en día para comprar carro, ya sea eléctrico o híbrido, los autos de rango extendido (REEV) se están poniendo muy a la moda y es por es que Renault podría ofrecer una próxima generación de vehículos con un nuevo sistema “superhíbrido” que incorpora un pequeño motor a gasolina para ampliar la autonomía, según informó Autocar.

La firma trabaja en una nueva plataforma para sus futuros modelos eléctricos medianos, pero ante la adopción más lenta de lo previsto de los EV en algunas regiones y la persistente ansiedad por la autonomía, ahora evalúa incorporar un sistema de extensor de rango.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

¿Cómo funciona el nuevo sistema “superhíbrido” de Renault?

El sistema fue presentado en el Salón del Automóvil de Múnich en septiembre pasado por Horse Powertrain, empresa copropiedad de Renault y del fabricante chino Geely.



Denominado C15, el conjunto incluye:



Motor 1.5 litros de cuatro cilindros

Generador integrado

Inversor

Según lo revelado, el sistema no es más grande que un maletín, lo que permite instalarlo en la parte delantera o trasera del vehículo, en posición vertical u horizontal.

Habrá dos versiones:



Aspiración natural con 94 caballos de fuerza

Turboalimentada con 161 caballos, pensada para modelos más grandes

El motor no impulsa directamente las ruedas. Su función es recargar la batería mientras el vehículo está en movimiento.

Renault Embleme Foto: Renault Press

¿Por qué Renault apostará por esta solución?

El jefe de producto de Renault, Bruno Vanel, explicó que la compañía debe mantenerse flexible en los segmentos C y D. Aunque la marca avanza hacia una gama totalmente eléctrica, la adopción de EV no ha sido tan rápida como se esperaba.

Publicidad

Vanel indicó que la empresa mantiene un “enfoque de dos vías”: seguir desarrollando eléctricos puros, pero al mismo tiempo analizar soluciones como la presentada por Horse Powertrain.

Añadió que los sistemas que amplían la autonomía eléctrica pueden ser especialmente relevantes en regiones como el sur de Europa, donde no todos los usuarios pueden cargar su vehículo cada dos o tres días.



¿Cuánta autonomía ofrecerán estos nuevos modelos?

Según explicó Vanel, estos “superhíbridos” podrían superar los 1.000 kilómetros (620 millas) de autonomía total.

Renault Embleme Foto: Renault Press

“Cuando hablas de carros con más de 1.000 km de alcance, sabes que incluso si no encuentras un punto de carga, todavía puedes seguir conduciendo”, señaló.

Publicidad

La nueva plataforma sobre la que se desarrollarán estos modelos llegará en 2028 y respaldará los eléctricos compactos y medianos de Renault. Además, apunta a reducir costos en un 40% frente a la actual plataforma CMF-BEV.

El primer modelo que utilizará esta arquitectura será la versión de producción del concepto Emblème, que podría reemplazar al Renault Mégane.