Ni Toyota ni Volvo: esta es la marca de carros más segura del mundo, según Consumer Reports

La marca japonesa Mazda se posicionó como la marca de carros más segura del mundo en la nueva evaluación “Safety Verdict” publicada por Consumer Reports, superando incluso a fabricantes tradicionalmente asociados con la seguridad como Volvo.
El nuevo informe ofrece un análisis integral sobre qué tan seguros son los vehículos modernos. No solo evalúa la protección en caso de choque, sino también el comportamiento en emergencias, las tecnologías de asistencia al conductor que vienen de serie y la facilidad de uso de los controles interiores.
Según Consumer Reports, las marcas mejor calificadas son aquellas que no solo protegen en caso de accidente, sino que también ayudan a evitarlo.
Mazda ha obtenido múltiples reconocimientos en seguridad, incluyendo casi un conjunto completo de premios Top Safety Pick+ del IIHS, la calificación más alta de esa agencia.
Modelos como el Mazda CX-70 registran puntuaciones casi perfectas tanto en evaluaciones del IIHS como de la NHTSA.
Jennifer Morrison, directora de Seguridad Vehicular de Mazda North American Operations, afirmó que el reconocimiento refleja el trabajo de sus equipos globales para integrar tecnologías avanzadas de seguridad y una dinámica de conducción destacada en cada modelo.
“La seguridad es un pilar fundamental de la filosofía de Mazda, y nos honra el reconocimiento de Consumer Reports a nuestro compromiso inquebrantable de proteger a conductores, pasajeros y a todos los actores en la vía. Este reconocimiento refleja el trabajo de nuestros equipos globales de ingeniería para integrar tecnologías avanzadas de seguridad y un desempeño dinámico sobresaliente en cada modelo”, puntualizó Morrison.
Sin embargo, queda la duda de si el nuevo Mazda CX-5, que adoptará una interfaz más centrada en pantallas en Estados Unidos, mantendrá esta reputación, dado que Consumer Reports criticó precisamente este tipo de sistemas en otras marcas.
El informe concluye que la seguridad moderna va más allá de resistir un impacto: también depende de evitar el accidente y ofrecer una experiencia de conducción que no distraiga al conductor.
Consumer Reports adoptó un enfoque más amplio para medir la seguridad vehicular.
Aquí se evalúan:
También se otorgan mejores puntajes a vehículos con un peso mínimo de 1.3 toneladas, ya que los autos más livianos presentan mayor riesgo en caso de colisión.
A pesar de esto, Mazda superó a otras marcas aunque el Mazda MX-5 Miata es uno de los pocos vehículos con tracción trasera estándar y un peso inferior a 2.500 libras.
En el nivel más alto, Consumer Reports analiza:
Marcas como Tesla y Volvo obtienen buenos resultados en pruebas de choque, pero fueron penalizadas en el estudio por controles interiores considerados distractivos.
Emily A. Thomas, directora asociada de seguridad automotriz en Consumer Reports, explicó:
“Un carro seguro tiene un manejo y frenado predecibles en la conducción diaria y en emergencias, controles que no distraigan, tecnología que pueda prevenir un choque en primer lugar y un diseño que proteja a los ocupantes si ocurre un accidente”.