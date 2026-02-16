Ni Toyota ni Volvo: esta es la marca de carros más segura del mundo, según Consumer Reports

La marca japonesa Mazda se posicionó como la marca de carros más segura del mundo en la nueva evaluación “Safety Verdict” publicada por Consumer Reports, superando incluso a fabricantes tradicionalmente asociados con la seguridad como Volvo.

El nuevo informe ofrece un análisis integral sobre qué tan seguros son los vehículos modernos. No solo evalúa la protección en caso de choque, sino también el comportamiento en emergencias, las tecnologías de asistencia al conductor que vienen de serie y la facilidad de uso de los controles interiores.

Según Consumer Reports, las marcas mejor calificadas son aquellas que no solo protegen en caso de accidente, sino que también ayudan a evitarlo.

Mazda Foto: Unsplash

¿Qué modelos respaldan la reputación de seguridad de Mazda?

Mazda ha obtenido múltiples reconocimientos en seguridad, incluyendo casi un conjunto completo de premios Top Safety Pick+ del IIHS, la calificación más alta de esa agencia.



Modelos como el Mazda CX-70 registran puntuaciones casi perfectas tanto en evaluaciones del IIHS como de la NHTSA.

Jennifer Morrison, directora de Seguridad Vehicular de Mazda North American Operations, afirmó que el reconocimiento refleja el trabajo de sus equipos globales para integrar tecnologías avanzadas de seguridad y una dinámica de conducción destacada en cada modelo.

“La seguridad es un pilar fundamental de la filosofía de Mazda, y nos honra el reconocimiento de Consumer Reports a nuestro compromiso inquebrantable de proteger a conductores, pasajeros y a todos los actores en la vía. Este reconocimiento refleja el trabajo de nuestros equipos globales de ingeniería para integrar tecnologías avanzadas de seguridad y un desempeño dinámico sobresaliente en cada modelo”, puntualizó Morrison.

Sin embargo, queda la duda de si el nuevo Mazda CX-5, que adoptará una interfaz más centrada en pantallas en Estados Unidos, mantendrá esta reputación, dado que Consumer Reports criticó precisamente este tipo de sistemas en otras marcas.

Mazda CX-70 es uno de los modelos más seguros de la marca japonesa Foto: Mazda Press

¿Cuáles son las marcas de carros más seguras en 2026?

El informe concluye que la seguridad moderna va más allá de resistir un impacto: también depende de evitar el accidente y ofrecer una experiencia de conducción que no distraiga al conductor.



Mazda Genesis Acura Lincoln Hyundai Honda Nissan Audi Subaru Kia

¿Cómo evalúa Consumer Reports la seguridad de los carros?

Consumer Reports adoptó un enfoque más amplio para medir la seguridad vehicular.



Nivel “Basic”

Incluye vehículos que cumplen con los estándares federales de seguridad de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Nivel “Better”

Aquí se evalúan:



Pruebas de manejo y frenado

Calificación Good o Acceptable en la prueba de choque frontal con pequeño solapamiento del IIHS

Al menos Acceptable en la prueba de choque lateral

Si la tracción delantera o total es estándar, lo que mejora el manejo en lluvia, hielo o nieve

También se otorgan mejores puntajes a vehículos con un peso mínimo de 1.3 toneladas, ya que los autos más livianos presentan mayor riesgo en caso de colisión.

A pesar de esto, Mazda superó a otras marcas aunque el Mazda MX-5 Miata es uno de los pocos vehículos con tracción trasera estándar y un peso inferior a 2.500 libras.



¿Qué exige el nivel “Best” en seguridad?

En el nivel más alto, Consumer Reports analiza:



Qué tan distractivos son los sistemas de infoentretenimiento y los controles

Si el frenado automático de emergencia, la alerta de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado trasero son estándar

Calificación Good en la prueba de choque lateral

Al menos Acceptable en la prueba frontal de solapamiento moderado

Marcas como Tesla y Volvo obtienen buenos resultados en pruebas de choque, pero fueron penalizadas en el estudio por controles interiores considerados distractivos.

Emily A. Thomas, directora asociada de seguridad automotriz en Consumer Reports, explicó:

“Un carro seguro tiene un manejo y frenado predecibles en la conducción diaria y en emergencias, controles que no distraigan, tecnología que pueda prevenir un choque en primer lugar y un diseño que proteja a los ocupantes si ocurre un accidente”.