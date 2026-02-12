Medio millón de carros de famosa marca en este listado tienen riesgo de incendio: llaman a revisión

El fabricante alemán BMW inició una nueva llamada a revisión que involucra a cientos de miles de carros en todo el mundo debido a un posible riesgo de incendio asociado al sistema de arranque del motor.

La información fue confirmada por un portavoz de la compañía a la agencia AFP, luego de que la revista especializada alemana Kfz-Betrieb anticipara detalles de la medida.

Según explicó el fabricante, controles internos y quejas de clientes permitieron identificar que, en ciertos vehículos, el sistema de arranque puede presentar defectos que, en el peor de los escenarios, podrían derivar en un incendio durante el funcionamiento.

Aunque la publicación alemana indicó que 575.000 unidades estarían afectadas a nivel global, BMW evitó confirmar esa cifra exacta y señaló únicamente que se trata de un volumen “de seis dígitos”.



BMW es un fabricante alemán de automóviles y motocicletas de alta gama y lujo. Foto: AFP

¿Qué carros BMW tienen riesgo de incendio?

En total, la campaña involucra 16 modelos equipados con un relé de arranque específico y producidos entre julio de 2020 y julio de 2022.

Los vehículos se identifican mediante el número de identificación VIN, debido a que los periodos de producción no pueden definirse con precisión por variaciones logísticas en la cadena de suministro.

Publicidad

Los modelos afectados son:



Serie 2 Coupé (G42)

Serie 3 Sedán (G20)

Serie 3 Touring (G21)

Serie 3 batalla larga (G28)

Serie 4 Coupé (G22)

Serie 4 Convertible (G23)

Serie 4 Gran Coupé (G26)

Serie 5 Sedán (G30)

Serie 5 Touring (G31)

Serie 6 Gran Turismo (G32)

Serie 7 Sedán (G11, G12)

X3 (G01)

X4 (G02)

X5 (G05)

X6 (G06)

Z4 (G29), incluido el Toyota Supra, que comparte configuración mecánica

BMW X4 Foto: BMW

Cuál es el problema detectado

De acuerdo con el portavoz citado por Kfz-Betrieb, los vehículos pueden experimentar mayor desgaste en el solenoide de arranque tras un número elevado de ciclos de encendido.

Ese desgaste podría generar abrasión metálica en el interruptor del solenoide, lo que eventualmente podría provocar un cortocircuito y sobrecalentamiento local en el motor de arranque. En escenarios extremos, la compañía reconoce que no puede descartarse un incendio durante el funcionamiento del vehículo.

Publicidad

Como medida preventiva, BMW recomendó a los propietarios no dejar el vehículo sin supervisión con el motor en marcha después del arranque, especialmente en casos donde se utilice arranque remoto.

Motor BMW X5 Foto: BMW Press

Reparaciones y tiempos estimados

La solución técnica consiste en el reemplazo del motor de arranque en todos los vehículos potencialmente afectados. En algunos casos también se cambiará la batería y se realizará una adaptación electrónica al nuevo componente.

Según la información divulgada, la reparación puede tardar hasta dos horas por unidad.

BMW indicó que 28.582 vehículos estarían afectados en el mercado alemán, mientras que la cifra global se ubicaría en cientos de miles de unidades. Por lo que hay que esperar que el fabricante indique cuáles otros países están también involucrados en el llamado a revisión.

Los números de campaña correspondientes a esta nueva retirada son:



0012650600

0012660600

0012670600

0012680600

La compañía aclaró que esta acción no debe confundirse con otra campaña ejecutada el otoño pasado bajo códigos distintos, la cual, según la Autoridad Federal de Transporte Motorizado de Alemania, afectó aproximadamente 1,15 millones de vehículos BMW en todo el mundo.