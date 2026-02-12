En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hombre se atragantó mientras almorzaba y se salvó solo con la maniobra de Heimlich: quedó en video

Hombre se atragantó mientras almorzaba y se salvó solo con la maniobra de Heimlich: quedó en video

Cámaras de seguridad captaron elmomento en el que el trabajar se atraganta con su almuerzo y, a falta de ayuda, decide practicarse la maniobra de Heimlich a sí mismo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad