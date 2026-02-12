En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Campaña de Abelardo De La Espriella denuncia presunta amenaza del ELN contra el candidato

Campaña de Abelardo De La Espriella denuncia presunta amenaza del ELN contra el candidato

El 10 de febrero la campaña habría recibido una llamada anónima sobre la presunta intención del ELN de atentar contra el candidato presidencial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad