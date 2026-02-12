Campaña de Abelardo De La Espriella denuncia presunta amenaza del ELN contra el candidato

La campaña del abogado Abelardo De La Espriella denunció una presunta amenaza contra el candidato por parte del ELN. Según el equipo del candidato, De La Espriella habría sido declarado objetivo militar de ese grupo ilegal.

“El 10 de febrero de 2026 se recibió una llamada anónima en la que se advertía sobre una presunta escalada terrorista atribuida al ELN, señalando como objetivo al candidato presidencial y a sus instalaciones políticas. En dicha comunicación se mencionaron posibles acciones en Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta”, señaló la campaña del abogado.

La denuncia ya fue puesta en conocimiento de las autoridades para que se activen los protocolos de verificación y evaluación de riesgo, también se pidió el fortalecimiento de las medidas de seguridad.

“La campaña ha solicitado el refuerzo integral del esquema de protección y la intervención urgente de los organismos de inteligencia del Estado para establecer la credibilidad, alcance y origen de la amenaza”, agregó el equipo del candidato.



Por otro lado, la campaña informó que Abelardo de la Espriella va a mantener su agenda pública.