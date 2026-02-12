En vivo
Blu Radio  / Nación  / Más de 100 víctimas de secuestro de la fuerza pública quedarían sin defensa en la JEP

MilVíctimas anunció su renuncia a la representación jurídica de 127 víctimas acreditadas en el Macrocaso 01 de la JEP, al denunciar una vulneración sistemática del derecho a la participación y falta de garantías institucionales.

