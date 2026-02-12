Más de 100 víctimas de secuestro de la fuerza pública quedarían sin defensa en la JEP

La Corporación Militares Víctimas del Conflicto Interno (MilVíctimas) anunció formalmente que renunciará a la representación jurídica de 127 víctimas de la fuerza pública acreditadas ante la JEP, al denunciar falta de garantías para su participación en el Macrocaso 01, que investiga los secuestros cometidos por las extintas Farc.

La organización aseguró que la decisión obedece a una “vulneración sistemática del derecho a la participación efectiva” y a la ausencia de respaldo institucional para ejercer una defensa digna.

En una comunicación dirigida al procurador delegado ante la JEP, Fernando Antonio Burgos Támara, la corporación afirmó que durante más de ocho años ha ejercido labores de manera gratuita, sin financiación estatal ni cooperación internacional.

Actualmente, MilVíctimas representa a 127 personas acreditadas en el Macrocaso 01, de las cuales 90 son víctimas directas y 37 indirectas. Según la organización, han acompañado audiencias de versiones voluntarias, presentado observaciones, preparado a las víctimas en el componente psicosocial y participado en decisiones clave como Sentencias y Autos relacionados con los bloques Oriental y Sur.



Sin embargo, denuncian que han enfrentado “serias limitaciones institucionales” que afectan el ejercicio de la representación, entre ellas dificultades en la convocatoria y concentración de las víctimas, entrega tardía de información, falta de espacios adecuados para la socialización de decisiones y ausencia de acompañamiento logístico mínimo.

“Estas dificultades se ven agravadas por un fenómeno persistente de estigmatización hacia las víctimas de la Fuerza Pública, quienes continúan siendo asociadas al rol de perpetradores, desconociendo su condición de víctimas y profundizando procesos de revictimización institucional”, aseguran en el documento.

La organización también alertó sobre la falta de enfoque diferencial, el reconocimiento limitado y la débil articulación institucional, factores que, en su concepto, vulneran el acceso efectivo a la justicia, la reparación integral y la participación real de sus representados.

Publicidad

“En consecuencia, la Corporación MilVíctimas anuncia formalmente su decisión de renunciar a la representación jurídica de las 127 víctimas acreditadas en el Macrocaso 01, por la imposibilidad material, jurídica y operativa de continuar ejerciendo una representación digna, eficaz y respetuosa de sus derechos”, afirmaron.

Señalaron además que la renuncia “no obedece a falta de compromiso”, “sino que constituye una consecuencia directa de la vulneración sistemática del derecho a la participación efectiva de las víctimas militares y policiales”.

“Advertimos respetuosamente que esta renuncia forzada dejaría en estado de indefensión a más de un centenar de víctimas, si no se adoptan medidas urgentes por parte de las autoridades competentes”, agregaron.