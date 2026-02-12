Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 12 de febrero de 2026

El Chontico Día sigue consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su trayectoria, combinada con una mecánica de juego sencilla y transparente, lo ha posicionado como una de las opciones más consultadas por quienes buscan probar suerte de forma accesible y confiable.



Número ganador del Chontico Día hoy, jueves 12 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 12 de febrero del 2026 es el 7557 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 7557

Dos últimas cifras: 57

Tres últimas cifras: 557

La quinta: 9

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 11 febrero 2026 2790 - 8 Chontico Día 10 febrero 2026 9258 - 7 Chontico Día 9 febrero 2026 9038 - 3 Chontico Día 8 febrero 2026 1535 - 8 Chontico Día 7 febrero 2026 6712 - 7 Chontico Día 6 febrero 2026 2122 - 3 Chontico Día 5 febrero 2026 1431 - 8 Chontico Día 4 febrero 2026 4659 - 9 Chontico Día 3 febrero 2026 0622 - 1 Chontico Día 2 febrero 2026 5204 - 2 Chontico Día 1 febrero 2026 9666 - 5

Modalidades de juego del Chontico Día

Este chance ofrece distintas formas de apostar, adaptadas a diferentes perfiles de jugadores y niveles de riesgo:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar solo la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Chontico Día resulta atractivo tanto para jugadores frecuentes como para quienes participan de manera ocasional.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

El valor de las apuestas es flexible y accesible. Los montos van desde $500 hasta $25.000, lo que permite que cada persona juegue según su presupuesto. Esta característica ha sido clave en la permanencia y popularidad del sorteo en distintas regiones del país.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para cobrar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

Con estos pasos, los premios pueden reclamarse de forma segura y conforme a la normativa vigente, reforzando la confianza en el Chontico Día como uno de los chances más tradicionales y confiables de Colombia.