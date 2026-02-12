Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 12 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día sigue consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su trayectoria, combinada con una mecánica de juego sencilla y transparente, lo ha posicionado como una de las opciones más consultadas por quienes buscan probar suerte de forma accesible y confiable.
El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 12 de febrero del 2026 es el 7557 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Chontico Día
|11 febrero 2026
|2790 - 8
Este chance ofrece distintas formas de apostar, adaptadas a diferentes perfiles de jugadores y niveles de riesgo:
Gracias a esta variedad, el Chontico Día resulta atractivo tanto para jugadores frecuentes como para quienes participan de manera ocasional.
El valor de las apuestas es flexible y accesible. Los montos van desde $500 hasta $25.000, lo que permite que cada persona juegue según su presupuesto. Esta característica ha sido clave en la permanencia y popularidad del sorteo en distintas regiones del país.
Para cobrar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con estos pasos, los premios pueden reclamarse de forma segura y conforme a la normativa vigente, reforzando la confianza en el Chontico Día como uno de los chances más tradicionales y confiables de Colombia.