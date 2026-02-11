Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, con una fuerte presencia en el Valle del Cauca. Su trayectoria en el mercado, sumada a una dinámica de juego sencilla y transparente, lo ha convertido en una de las opciones más consultadas.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 11 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece varias modalidades diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores y niveles de riesgo. Estas son las opciones disponibles:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el sorteo se mantiene atractivo tanto para jugadores frecuentes como para quienes participan de manera ocasional, ofreciendo alternativas acordes a diferentes estrategias de apuesta.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Una de las principales características del Chontico Día es la flexibilidad en los valores de apuesta. Los montos disponibles van desde $500 hasta $25.000, lo que permite que cada persona decida cuánto invertir según su presupuesto.

Esta accesibilidad ha sido un factor determinante en su permanencia y popularidad, facilitando la participación de un público amplio en distintas regiones del país.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para reclamar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar la documentación requerida. Los requisitos básicos son:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

Al cumplir con estos requisitos, los ganadores pueden hacer efectivo su premio de acuerdo con la normativa vigente. De esta manera, el Chontico Día se mantiene como uno de los chances más tradicionales y confiables de Colombia, respaldado por procesos claros y regulados.