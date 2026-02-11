En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella
Aida Quilcué

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump priorizará apertura económica en Cuba sobre cambio de régimen: Brian Nichols

Trump priorizará apertura económica en Cuba sobre cambio de régimen: Brian Nichols

Según Nichols, aunque la región observa con preocupación la crisis humanitaria y energética en la isla, la estrategia de la Casa Blanca parece estar más inclinada hacia el pragmatismo económico que hacia una transformación democrática radical.

Bandera de Cuba
Los cubanos sostienen una bandera nacional durante el 67 aniversario de la Caravana de la Libertad para conmemorar la histórica entrada de Fidel Castro a la ciudad que marcó el inicio de la Revolución Cubana, en La Habana el 8 de enero de 2026.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad