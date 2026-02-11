Trump priorizará apertura económica en Cuba sobre cambio de régimen: Brian Nichols

En diálogo con Mañanas Blu, Brian Nichols, exsubsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, analizó el complejo panorama de las relaciones de Estados Unidos con los regímenes de Cuba y Venezuela bajo la administración de Donald Trump.

Según Nichols, aunque la región observa con preocupación la crisis humanitaria y energética en la isla, la estrategia de la Casa Blanca parece estar más inclinada hacia el pragmatismo económico que hacia una transformación democrática radical.



Apertura económica frente a cambio político

Nichols enfatiza que la prioridad de Donald Trump siempre ha sido el ámbito económico. En el caso de Cuba, el exsubsecretario prevé una presión orientada a la apertura del mercado más que a un cambio dramático en el sistema político.

Nichols sugiere que la cúpula comunista cubana podría estar dispuesta a aceptar un modelo similar al de Vietnam o China: una economía abierta bajo el control de un partido único. Bajo este esquema, se podrían negociar libertades para algunos presos políticos, posiblemente mediante el exilio, pero sin que el régimen negocie su salida total del poder.



El factor Marco Rubio y la política interna

La presencia de Marco Rubio como Secretario de Estado añade un matiz personal y político a la estrategia estadounidense. Nichols reconoce que Rubio, por su historia familiar y trayectoria, ha sido uno de los mayores impulsores de un cambio de régimen en Cuba.

Sin embargo, advierte que "el que manda es Trump" y que el presidente podría actuar con cautela para evitar que una presión excesiva desencadene una crisis humanitaria o una migración masiva hacia los Estados Unidos, lo cual agotaría su capital político.



Asimismo, descartó que las acciones hacia la isla sean una plataforma de campaña presidencial para Rubio, señalando que el secretario ya goza de un sólido apoyo en la Florida.

