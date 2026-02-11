Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los chances más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha consolidado como una opción confiable para miles de jugadores.



Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 11 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 10 de febrero 2026 7330 - 0 Sinuano Día 9 de febrero 2026 6800 - 4 Sinuano Día 8 de febrero 2026 7642 - 1 Sinuano Día 7 de febrero 2026 5852 - 5 Sinuano Día 6 de febrero 2026 8866 - 0 Sinuano Día 5 de febrero 2026 2996 - 6 Sinuano Día 4 de febrero 2026 4195 - 6 Sinuano Día 3 de febrero 2026 9230 - 0 Sinuano Día 2 de febrero 2026 7063 - 6 Sinuano Día 1 de febrero 2026 0905 - 5

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días, y los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m. Esta puntualidad permite que los apostadores consulten la información de forma rápida y segura, fortaleciendo la confianza en el juego.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, adaptadas a diferentes presupuestos y estilos de juego. Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el sorteo resulta atractivo tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan con mayor frecuencia.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Las apuestas del Sinuano Día están disponibles desde $500 hasta $25.000. Esta amplia franja de valores facilita la participación de personas con distintos presupuestos, lo que ha contribuido a su popularidad en varias regiones del país.



Requisitos para reclamar un premio

Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio expresado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: únicamente documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (emitida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Este procedimiento busca garantizar pagos seguros y transparentes, reafirmando al Sinuano Día como uno de los chances más confiables y relevantes del Caribe colombiano.