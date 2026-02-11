Denuncian desaparición de conocido dj cartagenero en Atlántico; había asistido a un show musical

Más de 12 horas completa desaparecido el reconocido DJ y productor cartagenero DJ Dever tras una presentación musical en un municipio del departamento del Atlántico.

La alerta fue emitida por la misma familia y el equipo de trabajo del artista de música urbana, quienes señalaron que DJ Dever se encontraba junto a dos de sus empleados al momento de la desaparición.

La familia de Passa Passa Sound System lamenta informar que, desde la noche del martes, 10 de febrero, nuestro artista DJ Dever se encuentra desaparecido junto con dos de sus trabajadores. La última vez que fue visto fue a las afueras de Barranquilla. Hasta el momento no se tiene información sobre su paradero Detallaron a través de un comunicado.

El secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández, sostuvo que una vez se conoció el hecho, se puso en contacto con la familia del artista cartagenero y activó la articulación con las autoridades del Atlántico, en donde está siendo manejado el caso.

Aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades, se conoció que dos bailarinas que estaban con el artista durante la presentación fueron encontradas al norte de Barranquilla. El productor y los dos empleados, al parecer, habrían sido conducidos en un vehículo con rumbo desconocido.



Blu Radio conoció que unidades del Gaula de la Policía de Atlántico y Bolívar están al frente la investigación y han desplegado personal en el municipio de Tubará y la ciudad de Barranquilla.

Deverson Rios, popularmente conocido como DJ Dever, ha trabajado impulsando los sonidos urbanos y la champeta de la mano de artistas como Lil Silvio y El Vega, Kevin Flórez, Koffe el Kafetero, Criss y Ronny, e incluso J Balvin. Es el productor de éxitos de la música urbana cartagenera como “Voy a amanecer”, “La foto”, “Wakanda” y “Macta Llega”, entre otros. Además, es uno de los creadores del festival de música “Wakanda”.