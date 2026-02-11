En vivo
Blu Radio  / Nación  / Paz  / JEP seguirá investigando magnicidio de Álvaro Gómez tras negar apelación de la familia
Primicia

JEP seguirá investigando magnicidio de Álvaro Gómez tras negar apelación de la familia

La Sección de Apelación de la JEP ratificó que esa jurisdicción es competente para investigar el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y advierte que la Fiscalía también puede investigar.

La JEP se declara competente para investigar el crimen de Álvaro Gómez Hurtado
Foto: Comisión de la Verdad / JEP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

