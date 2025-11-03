Álvaro Gómez Hurtado: 30 años de investigación del magnicidio que aún no tiene resposables

En el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, su sobrino y actual líder del movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, abordó la vigencia del legado político de su tío, la defensa de la Constitución de 1991 y el frustrante estado de la investigación del magnicidio.

Álvaro Gómez Hurtado, asesinado a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, de la cual era fundador y donde dictaba clases, dedicó 55 años de su vida a la política electoral.



El legado

El concepto más conocido y famoso de Gómez Hurtado, al que acuden "desde todas las orillas ideológicas," es el del "Acuerdo sobre lo Fundamental". Esta premisa, que Enrique Gómez considera tristemente vigente, se basa en la necesidad de un consenso que trascienda las fronteras ideológicas para que el Estado pueda servir a sus fines esenciales.

El Acuerdo promovía elementos clave: la no violencia, la justicia, la moralidad en la acción pública del Estado y el desarrollo económico como única vía para superar las desigualdades y alcanzar la calidad de vida que el pueblo colombiano merece.

Finalmente, el concepto abogaba por el logro de estos fines en el marco de un desarrollo sostenible y la protección ecológica.



En la política actual, las ideas de Álvaro Gómez se mantienen pertinentes, especialmente en temas como la corrupción política, la reforma a la justicia (una de sus mayores insistencias) y la necesidad de moderar el crecimiento del Estado, regulando el poder de la clase dirigente. Enrique Gómez destacó que su tío siempre buscó una acción política transparente, proponiendo y difundiendo ideas, un talante que considera se ha perdido en favor de una política transaccional y clientelista.

Enrique Gómez Foto: BLU Radio

Defensa de la Constitución del 91

El próximo año se cumplirán 35 años de la Constitución de 1991, un proceso en el que Álvaro Gómez Hurtado fungió como copresidente del sector conservador. Históricamente, la convocatoria atípica de esa Asamblea Constituyente derivó del brutal y violento secuestro de Gómez por parte del M-19, un cautiverio que se extendió por 53 días.

Frente al debate actual impulsado por el Gobierno Nacional sobre convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, bajo la premisa de que la Carta del 91 no se ha cumplido, Enrique Gómez fue enfático en desmentir esta afirmación.

Álvaro Gómez Hurtado Foto: cortesía archivo El Espectador

El magnicidio de Álvaro Gómez: 30 años de investigación congelada

Enrique Gómez precisó que se cumplen 30 años del magnicidio. El líder de Salvación Nacional denunció que la Fiscalía ha sido la principal promotora de la desviación de la investigación. Las primeras tres hipótesis manejadas en el gobierno de Ernesto Samper fueron derrotadas, y el Tribunal Superior de Bogotá declaró que se trataba de "burdos montajes de la Fiscalía".

Una hipótesis posterior, que implicaba al Cartel del Norte del Valle en asocio con altos miembros del gobierno de Ernesto Samper, sí tuvo un "desarrollo probatorio muy muy amplio," logrando que el delito fuera declarado de lesa humanidad.

No obstante, la investigación se encuentra "completamente congelada" tras la intervención de la JEP. Esta intervención se basó en un "aporte falso" y sin fundamento de las Farc, que se autoincriminaron. Gómez lamentó que, en cinco años desde que se propuso esta teoría, "no se ha aportado ni una sola prueba material de ese hecho".