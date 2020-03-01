La Jurisdicción Especial de Paz asumirá también las investigaciones de otros casos como el de Jesús Antonio Bejarano, por la responsabilidad asumida por las extintas Farc-EP estos casos se suman a los crímenes cometidos por la Red Urbana Antonio Nariño, cuyo máximo líder fue alias 'Carlo Antonio Lozada', hoy senador de la República.