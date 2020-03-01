En vivo
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Álvaro Gómez Hurtado

Álvaro Gómez Hurtado

  • Álvaro Gómez Hurtado
    Álvaro Gómez Hurtado
    Foto: cortesía archivo El Espectador
    Nación

    JEP estudiará apelación de familia de Álvaro Gómez que pide devolver caso a Fiscalía

    La familia de Álvaro Gómez no confía en la versión de las extintas Farc, según la cual ese grupo es responsable del magnicidio del líder conservador.

  • La JEP se declara competente para investigar el crimen de Álvaro Gómez Hurtado
    La JEP se declara competente para investigar el crimen de Álvaro Gómez Hurtado
    Foto: Comisión de la Verdad / JEP
    Judicial

    Abogado de la familia de Álvaro Gómez Hurtado habla de "desviaciones" en investigación

    Además, dijo que existen profundas inconsistencias en las declaraciones de exmiembros de las Farc que aceptaron la autoría del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ¿quién es el verdadero responsable?

  • La JEP se declara competente para investigar el crimen de Álvaro Gómez Hurtado
    La JEP se declara competente para investigar el crimen de Álvaro Gómez Hurtado
    Foto: Comisión de la Verdad / JEP
    Primicia
    Paz

    La JEP se declara competente para investigar el crimen de Álvaro Gómez Hurtado

    La Jurisdicción Especial de Paz asumirá también las investigaciones de otros casos como el de Jesús Antonio Bejarano, por la responsabilidad asumida por las extintas Farc-EP estos casos se suman a los crímenes cometidos por la Red Urbana Antonio Nariño, cuyo máximo líder fue alias 'Carlo Antonio Lozada', hoy senador de la República.

  • Álvaro Gómez Hurtado
    Álvaro Gómez Hurtado
    Foto: cortesía archivo El Espectador
    Primicia
    Paz

    Familia de Álvaro Gómez pide a JEP no asumir el caso y evaluar sanciones a antiguo secretariado Farc

    Blu Radio conoció un documento que los familiares del líder conservador Álvaro Gómez enviaron a la JEP, tras la versión de algunos exjefes de la extinta guerrilla de las Farc.

  • Álvaro Gómez Foto captura video cortesía Noticias Caracol.jpeg
    Álvaro Gómez
    Foto: captura video cortesía Noticias Caracol
    Nación

    JEP negó solicitud de familia de Álvaro Gómez para interrogar a Salvatore Mancuso por el magnicidio

    El pasado mes de diciembre, la familia de Álvaro Gómez, asesinado en 1995, realizó la solicitud. Salvatore Mancuso dijo que conocía las circunstancias y la autoría detrás del magnicidio.

  • Álvaro Gómez Hurtado
    Álvaro Gómez Hurtado
    Foto: cortesía archivo El Espectador
    Primicia
    Paz

    Está muerto, que inteligencia se rompa la cabeza: 'Tirofijo' a 'Joaquín Gómez' sobre Álvaro Gómez

    Los exjefes de la antigua guerrilla de las Farc 'Joaquín Gómez' y Rodrigo Granda aseguraron ante la JEP que no tienen conocimiento sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

  • Álvaro Gómez Hurtado
    Álvaro Gómez Hurtado
    Foto: captura video cortesía Noticias Caracol
    Primicia
    Nación

    Víctimas piden sanción a Joaquín Gómez y Rodrigo Granda en caso Álvaro Gómez Hurtado

    No han entregado su versión a la JEP; las víctimas consideran que estos dos testimonios son relevantes para poder conocer la verdad y lo sucedido ese 2 de noviembre de 1995.

  • grandagómez.jpeg
    Rodrigo Granda.Joaquín Gómez.
    Foto: JEP
    Primicia
    Judicial

    JEP llama a rendir versión a Rodrigo Granda y Joaquín Gómez por el caso de Álvaro Gómez Hurtado

    Es importante recordar que el antiguo secretariado de las Farc envió hace unos años un documento a la JEP en el que se comprometían a aportar verdad y reconocer responsabilidad en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

  • Piedad Corbo en la JEP.jpg
    Piedad Corbo en la JEP //
    Foto: captura de video
    Nación

    Caso Álvaro Gómez: Piedad Córdoba afirmó en la JEP que su información es la que le contaron testigos

    Piedad Córdoba se refirió a dos hechos puntuales, pero precisó no recordar el nombre de las personas que le habrían dado la información y por eso no pudo volver a contactarlas.

  • Piedad Córdoba
    Piedad Córdoba
    Foto: AFP
    Nación

    Piedad Córdoba niega haber acusado a las Farc de ser responsables del homicidio de Álvaro Gómez

    La senadora ha insistido en diferentes oportunidades en que tiene información que puede ayudar a esclarecer este crimen.

