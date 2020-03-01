Blu Radio Álvaro Gómez Hurtado
Álvaro Gómez Hurtado
-
JEP estudiará apelación de familia de Álvaro Gómez que pide devolver caso a Fiscalía
La familia de Álvaro Gómez no confía en la versión de las extintas Farc, según la cual ese grupo es responsable del magnicidio del líder conservador.
-
Abogado de la familia de Álvaro Gómez Hurtado habla de “desviaciones” en investigación
Además, dijo que existen profundas inconsistencias en las declaraciones de exmiembros de las Farc que aceptaron la autoría del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ¿quién es el verdadero responsable?
-
La JEP se declara competente para investigar el crimen de Álvaro Gómez Hurtado
La Jurisdicción Especial de Paz asumirá también las investigaciones de otros casos como el de Jesús Antonio Bejarano, por la responsabilidad asumida por las extintas Farc-EP estos casos se suman a los crímenes cometidos por la Red Urbana Antonio Nariño, cuyo máximo líder fue alias 'Carlo Antonio Lozada', hoy senador de la República.
-
Familia de Álvaro Gómez pide a JEP no asumir el caso y evaluar sanciones a antiguo secretariado Farc
Blu Radio conoció un documento que los familiares del líder conservador Álvaro Gómez enviaron a la JEP, tras la versión de algunos exjefes de la extinta guerrilla de las Farc.
-
JEP negó solicitud de familia de Álvaro Gómez para interrogar a Salvatore Mancuso por el magnicidio
El pasado mes de diciembre, la familia de Álvaro Gómez, asesinado en 1995, realizó la solicitud. Salvatore Mancuso dijo que conocía las circunstancias y la autoría detrás del magnicidio.
-
Está muerto, que inteligencia se rompa la cabeza: ‘Tirofijo’ a ‘Joaquín Gómez’ sobre Álvaro Gómez
Los exjefes de la antigua guerrilla de las Farc ‘Joaquín Gómez’ y Rodrigo Granda aseguraron ante la JEP que no tienen conocimiento sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
-
Víctimas piden sanción a Joaquín Gómez y Rodrigo Granda en caso Álvaro Gómez Hurtado
No han entregado su versión a la JEP; las víctimas consideran que estos dos testimonios son relevantes para poder conocer la verdad y lo sucedido ese 2 de noviembre de 1995.
-
JEP llama a rendir versión a Rodrigo Granda y Joaquín Gómez por el caso de Álvaro Gómez Hurtado
Es importante recordar que el antiguo secretariado de las Farc envió hace unos años un documento a la JEP en el que se comprometían a aportar verdad y reconocer responsabilidad en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
-
Caso Álvaro Gómez: Piedad Córdoba afirmó en la JEP que su información es la que le contaron testigos
Piedad Córdoba se refirió a dos hechos puntuales, pero precisó no recordar el nombre de las personas que le habrían dado la información y por eso no pudo volver a contactarlas.
-
Piedad Córdoba niega haber acusado a las Farc de ser responsables del homicidio de Álvaro Gómez
La senadora ha insistido en diferentes oportunidades en que tiene información que puede ayudar a esclarecer este crimen.