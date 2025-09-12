JEP estudiará apelación de familia de Álvaro Gómez que pide devolver caso a Fiscalía

La JEP va a estudiar una apelación presentada por la familia de Álvaro Gómez Hurtado, quienes piden que la investigación por el magnicidio del líder conservador vuelva a la Fiscalía.

Es importante recordar que la JEP asumió la competencia del caso y la extinta guerrilla de las Farc se adjudicó el crimen. Sin embargo, la familia de Álvaro Gómez no cree en esa versión; por eso, ha pedido revocar la decisión en la cual la Jurisdicción Especial para la Paz asume competencia.

“Los recurrentes solicitan a la Sala de Reconocimiento de Verdad revocar la Resolución No. 1 de 2025, al considerar que la misma se fundamenta exclusivamente en el reconocimiento del homicidio de los señores Álvaro Gómez Hurtado (†) y José del Cristo Huertas Hastamorir (†) por parte de antiguos miembros de las extintas Farc-Ep. Los escritos señalan que esta Sala ignoró las hipótesis y elementos materiales probatorios de la Fiscalía General de la Nación. Dos de los recurrentes afirman que el crimen fue cometido por agentes del Estado y que se encontraba motivado por la oposición de Álvaro Gómez Hurtado al Gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998)”, explica la JEP.

La familia de Álvaro Gómez también ha señalado que la investigación en la Fiscalía no ha avanzado por cuenta de la competencia que ha asumido la JEP. Ante esto, los magistrados de la jurisdicción también respondieron.

“La declaratoria de competencia no se puede interpretar como la renuncia de la Fiscalía General de la Nación a continuar con la investigación, en particular frente a quienes no fueron miembros de las FARC-EP. La declaratoria de competencia no agota la investigación. La Sala deberá continuar la investigación de estos hechos en el contexto de los patrones de homicidios selectivos cometidos por las redes urbanas de las Farc-Ep en Bogotá. Los comparecientes referidos en este trámite, y en especial Julián Gallo Cubillos, Carlos Antonio Lozada o cualquier otro compareciente de la JEP, podrá ser convocado por los despachos relatores a aportar mayor verdad sobre los hechos”, señaló la JEP en su decisión.