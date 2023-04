Está muerto, que inteligencia se rompa la cabeza: ‘Tirofijo’ a ‘Joaquín Gómez’ sobre Álvaro Gómez

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a rendir versión a Milton de Jesús Toncel Redondo, alias 'Joaquín Gómez' y a Rodrigo Granda, ambos exintegrantes del secretariado de las Farc, en el caso que investiga el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y el general Fernando Landazábal Reyes.

Es importante recordar que el antiguo secretariado del grupo armado ilegal envió hace unos años un documento a la JEP en el que se comprometían a aportar verdad y reconocer responsabilidad en estos dos crímenes.

Blu Radio conoció las declaraciones de los dos exjefes guerrilleros. ‘Joaquín Gómez’ empezó explicando cuáles eran los enemigos históricos de la guerrilla, aseguran que eran los expresidentes, aunque Gómez integró el Secretariado de las Farc, explica que no tiene conocimiento e información sobre el magnicidio de Álvaro Gómez ni de Fernando Landazábal o Jesús Antonio Bejarano, entre otros.

"No tuve conocimiento de ninguna de estas circunstancias, me refiero a órdenes impartidas por el secretariado de homicidios de personas influyentes, imagino que en ese sentido se comunicaban con las redes urbanas teniendo en cuenta la forma en la que funcionaba la organización que los bloques y frentes tenían su área específica, las columnas móviles como la Teófilo que atendía órdenes directas del secretariado sin que se supiera en los bloques y las redes urbanas que operaban en las ciudades. Desconozco las circunstancias de antecedentes y detalles de planeación y ejecución de los 6 homicidios de los que se habla en el cuestionario, pertenecí a las FARC desde 1984 hasta 2016", señaló ‘Joaquín Gómez’.

En el mismo sentido, explicó que no tuvo la tarea de ocuparse de "objetivos de alto valor", pues eran órdenes que salían desde el secretariado y él, en el momento de los hechos, no conocía este tipo de directrices, pero recordó algunas conversaciones con ‘Manuel Marulanda’, máximo jefe de la guerrilla, en las que se hizo referencia al magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, según Gómez, Marulanda aseguraba que el líder conservador hacia pronunciamientos "irresponsables políticamente".

"Recuerdo que cuando la muerte de Álvaro Gómez, yo estaba visitando al camarada Manuel y me dijo ´parece que le pegaron un susto a Álvaro Gómez´ y yo le dije ‘¿qué le paso?’ y él me dijo ´se murió, pero dejemos que la inteligencia se rompa la cabeza´. No escuché ni supe más" explicó Gómez.

Rodrigo Granda

Rodrigo Granda era conocido en la guerra como el ‘canciller de las Farc’ e hizo parte del último secretariado de la antigua guerrilla de las Farc. Blu Radio también conoció la declaración de Granda ante la Jurisdicción Especial para la Paz, frente al magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado en 1995.

Sobre este caso, así como el de Fernando Lanzabal, Hernando Pizarro, Jesús Antonio Bejarano, José Fedor Rey Álvarez y Pablo Emilio Guarín, el ‘excanciller de las Farc’ aseguró ante la JEP: "No tengo conocimiento en absoluto", también dijo que no sabía cómo se realizaba en ese momento el proceso de planeación y ejecución de acciones bélicas ni si el comandante del Bloque debía pedir autorización al secretariado para realizar una acción.

Sobre el caso concreto de Gómez Hurtado, la Procuraduría preguntó: " Sobre el homicidio del señor Álvaro Gómez Hurtado. ¿Usted tiene conocimiento respecto de la autoría de las Farc-EP sobre el homicidio del señor Gómez Hurtado?", a lo que el compareciente respondió: "No sé", asegurando que se enteró de esta noticia del magnicidio por los medios de comunicación, negó saber quiénes integraban el secretariado de las antiguas Farc en ese momento y negó saber si en la guerrilla se discutía sobre la posibilidad de cometer el homicidio.

A la pregunta: "¿En qué fecha se adoptó al interior de las Farc-EP la decisión de perpetrar el atentado en contra del señor Gómez Hurtado que tuvo lugar el 2 de noviembre de 1995 en la ciudad de Bogotá, en las inmediaciones de la universidad Sergio Arboleda?" Granda también respondió: " No sé".

Granda también dijo que no conoce si en las antiguas Farc hubo algún vínculo con el Cartel del Norte del Valle para cometer delitos o por narcotráfico ni con ninguno de los jefes de dicho cartel, teniendo en cuenta que hay unas versiones según las cuales el Cartel del Valle habría podido tener participación, presuntamente, en estos hechos. "No tuve conocimiento ni participe como autor, coautor e intelectual en el homicidio de la persona de Álvaro Gómez Hurtado", sentenció Granda.

