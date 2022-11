JEP llama a rendir versión a Rodrigo Granda y Joaquín Gómez por el caso de Álvaro Gómez Hurtado

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a rendir versión a Milton de Jesús Toncel Redondo, alias 'Joaquin Gómez' y a Rodrigo Granda, ambos exintegrantes del secretariado de las Farc, en el caso que investiga el magnicidio del lider conservador Álvaro Gómez Hurtado y el general Fernando Landazábal Reyes.

Es importante recordar que el antiguo secretariado del grupo armado ilegal envió hace unos años un documento a la JEP en el que se comprometían a aportar verdad y reconocer responsabilidad en estos dos crímenes.

En esta misma decisión, la JEP negó una solicitud que había hecho la familia del general Landazábal para que fueran tenidos en cuenta durante el proceso la senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, el canciller Álvaro Leyva Duran y el expresidente Andrés Pastrana Arango.

"No existe un derecho de contradicción probatoria, en la medida en que no se trata de un proceso ordinario sino de uno de tipo transicional. Esto significa también que, dentro de este trámite, no existe la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas de la misma manera que se hace en los procesos ante la jurisdicción ordinaria", precisó la JEP.

"La finalidad del proceso dialógico es determinar la verdad de lo acontecido, pero dentro del marco derivado de la aplicación del principio de temporalidad de la jurisdicción y del carácter masivo de crímenes y víctimas", expresó la jurisdicción especial.

A pesar de esto, sí pidieron el aporte de verdad de 'Joaquin Gomez' y Rodrigo Granda, conocido como el 'Canciller de las Farc', por lo que los familiares de Álvaro Gómez y Fernando Landazábal deberán enviar sus preguntas para que ellos respondan por medio de un cuestionario.

"CONVOCAR a los señores Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel Redondo para que presenten por escrito su aporte a la verdad, para lo cual se les concederà el tèrmino de un mes, contados desde el momento en el que venza el traslado a los participantes en este tràmite de Aporte Temprano de Verdad", puntualizó la JEP.

