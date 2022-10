Caso Álvaro Gómez: Piedad Córdoba afirmó en la JEP que su información es la que le contaron testigos

Piedad Córdoba se refirió en la JEP a la información que tiene y coincidiría con la versión de las FARC, según la cual la extinta guerrilla es responsable del homicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado , eso sí, desde el comienzo, aclaró que no tiene pruebas contundentes de la responsabilidad de la guerrilla y explicó que nunca ha señalado directamente a las antiguas FARC sobre lo sucedido.

Los datos que tiene Córdoba se remontan a dos encuentros que sostuvo en el año 2020, cuando en el mes de agosto recibió en su casa a una pareja sin saber exactamente sobre lo que le iban a hablar, pero iban por recomendación de Héctor Moreno, cercano a Horacio Serpa.

Una vez en su apartamento, este hombre, que en algún momento perteneció a las Fuerzas Militares, le empezó a contar a la senadora del Pacto Histórico que un infiltrado, también de las Fuerzas Armadas, se encontraba en el campamento guerrillero del ‘Mono Jojoy’ cuando se anunció la muerte de Gómez Hurtado, en ese momento el excomandante guerrillero habría felicitado a Carlos Lozada, hoy senador del Partido Comunes, quien sería el encargado de dirigir el atentado contra Álvaro Gómez. Córdoba no sabe el nombre de estas dos personas que la visitaron por lo que no pudo volver a contactarlas tras el encuentro.

"Y solo referenciando que se trataba de una fuente con interés de revelar una importante noticia para que fuera publicada por el medio internacional Telesur, para el que laboré por casi 10 años. Héctor tampoco supo la información concreta que me traían. Nunca precisé el origen de su contacto con la pareja. La charla duró entre 35 a 45 minutos", señaló la senadora ante la JEP.

El otro hecho al que hace referencia Córdoba también se presentó en el año 2020, pero esta vez en noviembre y se dio en Bogotá, en medio de una visita a la Organización de Estados Iberoamericanos, allí un hombre que se identificó como ‘Chucho’ o ‘Lucho’ se le acercó a la senadora y le contó que era un desmovilizado de las FARC que tenía algunos problemas jurídicos, pero también señaló que era el responsable de activar el arma contra Álvaro Gómez Hurtado.

"Me dio mucho miedo, pero le dije que contara la verdad a las autoridades y que se cobijara con una buena asistencia jurídica. Me expresó que el partido de las FARC, como se llamaba en esa época, no le otorgaba asesoría legal sino a quienes estuvieran con ello. Me dijo que se llamaba Lucho o algo así. Era más alto que yo, 1.70 m aproximadamente, afrocolombiano de pelo ensortijado estilo afro. La verdad fue un encuentro rápido, muy impactante y puedo caer en imprecisiones justamente por el estado nervioso que me causó dicho encuentro. Pero claramente no me iba a inventar este episodio, que ha causado tantos problemas para mí", explicó la senadora.

Aseguró además que lo que la motivó a revelarle al país estos detalles es que considera que muchas veces han sido señaladas algunas personas que serían inocentes y que ella respetaba y admiraba a Gómez Hurtado, por lo que también quiere aportar verdad sobre lo que sabe y que el caso se pueda esclarecer, denuncia además que estas revelaciones, según ella, le han traído problemas de seguridad y salud, pero también cuestionó que no haya otros civiles que hayan sido llamados por la JEP en el caso.

"Nadie más que no sea excombatiente ha sido llamado sobre este caso ante la JEP como testigo ni de unos ni de otros: ni el presidente Samper, ni Óscar Naranjo Salazar, ni el exsenador José Obdulio Gaviria, ni el exfiscal Gómez Méndez. Sin embargo, aquí estoy", puntualizó.

