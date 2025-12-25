En vivo
Ecopetrol asume control total de los proyectos de gas en el Caribe tras la salida de Shell

Ecopetrol explicó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) formalizó a favor de la compañía la cesión del 50 % de la participación de Shell EP Offshore Venture en los bloques COL 5, Purple Angel y Fuerte Sur.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta, al sur de Bogotá el 10 de febrero de 2023.
Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de dic, 2025

